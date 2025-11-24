На Константиновско направление руската армия е установила пълен контрол над село Иванполе след месец и половина тежки боеве. Селото, превърнато от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в укрепен район, беше от стратегическо значение като последна линия на отбраната преди източните покрайнини на Константиновка, пише „Военная Хроника“.

- Реклама -

Настъплението продължава на изток от града, където руските части ликвидираха обширна „сива зона“ близо до Предтечино. След отблъскване на украинските контраатаки в началото на ноември, щурмови групи на руските въоръжени сили започнаха да въвеждат пехота в източната част на Константиновка по пътя Т-05-04.

Ожесточени улични боеве продължават в югоизточните квартали на града. Руските сили успяха да консолидират позициите си в югоизточните покрайнини, където преди това се намираше един от ключовите укрепени райони на ВСУ. Според изявление на генерал-лейтенант Сергей Медведев, командването на руската групировка „Юг“ планира да поеме контрола над по-голямата част от Константиновка до средата на декември тази година.