      понеделник, 24.11.25
          Руската армия превзе Иванполе, последната линия на отбраната пред източните покрайнини на Константиновка

          На Константиновско направление руската армия е установила пълен контрол над село Иванполе след месец и половина тежки боеве. Селото, превърнато от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в укрепен район, беше от стратегическо значение като последна линия на отбраната преди източните покрайнини на Константиновка, пише „Военная Хроника“.

          Настъплението продължава на изток от града, където руските части ликвидираха обширна „сива зона“ близо до Предтечино. След отблъскване на украинските контраатаки в началото на ноември, щурмови групи на руските въоръжени сили започнаха да въвеждат пехота в източната част на Константиновка по пътя Т-05-04.

          Ожесточени улични боеве продължават в югоизточните квартали на града. Руските сили успяха да консолидират позициите си в югоизточните покрайнини, където преди това се намираше един от ключовите укрепени райони на ВСУ. Според изявление на генерал-лейтенант Сергей Медведев, командването на руската групировка „Юг“ планира да поеме контрола над по-голямата част от Константиновка до средата на декември тази година.

