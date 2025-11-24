НА ЖИВО
          Война

          Руската армия влезе в покрайнините на Гуляйполе

          Боеве в покрайнините на Гуляйполе
          Боеве в покрайнините на Гуляйполе
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          От неделя вече се водят боеве в покрайнините на Гуляйполе. Руската групировка войски „Восток“ агресивно настъпва към града от изток и североизток. Логистичната криза на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в района на също се разраства.

          Пътят към Покровское е отрязан (руските войски напредват към самото Покровское). Северно от Гуляйполе руските сили се приближават към Доброполе (да не се бърка с града близо до Покровск).

          Пътищата на северозапад и запад от Гуляйполе се наблюдават активно от FPV дронове и ВСУ ежедневно понася значителни загуби на техника там.

          Ако се изтеглят напълно зад река Гайчур, украинците ще бъде принудени да изоставят Гуляйполе след известно време.

