От неделя вече се водят боеве в покрайнините на Гуляйполе. Руската групировка войски „Восток“ агресивно настъпва към града от изток и североизток. Логистичната криза на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в района на също се разраства.

- Реклама -

Пътят към Покровское е отрязан (руските войски напредват към самото Покровское). Северно от Гуляйполе руските сили се приближават към Доброполе (да не се бърка с града близо до Покровск).

Пътищата на северозапад и запад от Гуляйполе се наблюдават активно от FPV дронове и ВСУ ежедневно понася значителни загуби на техника там.

Ако се изтеглят напълно зад река Гайчур, украинците ще бъде принудени да изоставят Гуляйполе след известно време.