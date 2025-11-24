Руският танкер намери път през американската армада и се добра до Венецуела

Танкерът, превозващ руско гориво, който беше блокиран три пъти по пътя си към Венецуела в Карибите от американски разрушител, достигна бреговете на латиноамериканската страна. Вчера, 23 ноември, танкерът Seahorse достигна Венецуела. Според данни на корабната АИС, той е напуснал местата си за акостиране край Аруба на 21 ноември и е пуснал котва няколко дни по-късно в Пуерто Ла Круз. Танкерът се намира на четири мили от пристанището.
Как танкерът, превозващ руска нафта, е успял да премине през блокадата на американския флот и да измине 400 мили този път, остава неизвестно. Нито една от страните не е коментирала ситуацията.
Bloomberg съобщи предния ден, че Seahorse е на път от Куба към Венецуела с руско гориво. Танкерът обаче не е успял да достигне крайната си дестинация в продължение на няколко седмици, тъй като маршрутът му е бил блокиран всеки път от разрушители на американския флот. Според агенцията танкерът е направил три неуспешни опита. Последния път разрушителят Stockdale блокира маршрута.
Четвъртият опит очевидно е бил по-успешен.
Според Equasis, танкерът под флага на Коморските острови е способен да превозва 70 000 тона петролни продукти и е собственост и се управлява от компании от ОАЕ. Корабът се счита за танкер от руския „сенчест флот“ и е обект на санкции от САЩ, ЕС и Обединеното кралство за транспортиране на руски петрол.
Въпреки собственото си производство на петрол, Венецуела се нуждае от гориво, както и от по-лек суров петрол, за да функционират рафинериите й.
На 16 ноември ударна група от самолетоносачи на ВМС на САЩ, водена от самолетоносача USS Gerald R. Ford, влезе в Карибско море. Пристигането на групата отбеляза значително увеличение на американските сили близо до венецуелската граница.
„USS Stockdale (DDG-106) в момента действа в Карибско море заедно със седем други надводни кораба на ВМС на САЩ“, съобщиха по-рано ВМС на САЩ.
Досега ВМС на САЩ са унищожавали само лодки, за които се твърди, че превозват наркотици. Каракас обаче подозира, че САЩ подготвят пълномащабно нахлуване.
