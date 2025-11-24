НА ЖИВО
          Съдебна битка срещу двойното поскъпване на паркирането в София

          Снимка: БГНЕС
          Ще бъде подаден иск в Съда срещу решението на СОС за двойното увеличение на таксите за паркиране и за разширяването на зоните в столицата.

          Според подателите на жалбата действията на кмета Васил Терзиев и Столичния общински съвет представляват арогантна демонстрация срещу хората в София, тъй като предлаганото поскъпване не решава нито един проблем, свързан с паркирането и трафика.

          Те твърдят още, че увеличението от лева към евро е в нарушение на Закона за въвеждане на еврото в Република България, тъй като представлява спекулативно двойно оскъпяване.

          Преди два месеца е отправено предупреждение към СОС да спре „зловредните намерения“ на кмета, като се посочва, че гражданите не са длъжни да плащат цената за неговата управленска некомпетентност и за „лъжите на ПП–ДБ“.

          По думите на опонентите, кметът и екипът му, избрани от ПП–ДБ и „Спаси София“, вече две години „вредят на столичани“, като създават корупционни скандали и „опропастяват всеки проект, който докоснат“. Според тях София става „все по-мръсна, по-неуютна и по-неприветлива“.

          Затова утре ще бъде внесена жалба в съда срещу решението за поскъпването на паркирането в „синя“ и „зелена зона“, както и срещу разширяването на зоните, което предизвика масово обществено недоволство и протести.

