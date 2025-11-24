САЩ искат отделна среща с Русия за Украйна

Американската делегация очаква да проведе отделна среща с руски представители относно Украйна, съобщава ABC, позовавайки се на неназован американски служител.

„Американската делегация планира да проведе отделна среща с руската делегация“, се казва в репортажа.

Не са предоставени обаче подробности за мястото на евентуалните преговори.

Каналът цитира и украински служител, който пожела да остане анонимен. Според него Вашингтон е заплашил Киев с пълно спиране на всякаква помощ, ако отхвърли американския план за уреждане. Това включва спиране на доставките на зенитни ракети, както и споделяне на разузнавателна информация и други задължения, свързани с трансфера на оръжие.