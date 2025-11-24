НА ЖИВО
          Война

          САЩ искат отделна среща с Русия за Украйна

          САЩ
          САЩ
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Американската делегация очаква да проведе отделна среща с руски представители относно Украйна, съобщава ABC, позовавайки се на неназован американски служител.

          „Американската делегация планира да проведе отделна среща с руската делегация“, се казва в репортажа.

          Не са предоставени обаче подробности за мястото на евентуалните преговори.

          Каналът цитира и украински служител, който пожела да остане анонимен. Според него Вашингтон е заплашил Киев с пълно спиране на всякаква помощ, ако отхвърли американския план за уреждане. Това включва спиране на доставките на зенитни ракети, както и споделяне на разузнавателна информация и други задължения, свързани с трансфера на оръжие.

          Война

          Командирът на полка „Ахил": В момента Русия няма да подпише никакво мирно споразумение

          Иван Христов -
          Русия няма интерес от истински мир и няма да подпише никакъв мирен договор. Това мнение изрази Юрий Федоренко, командир на 429-и отделен полк за...
          Война

          Американски военни предупредиха Украйна за скорошна загуба на Донбас

          Иван Христов -
          Украйна може скоро да загуби цялата територия на Донбас. Американските военни са предупредили Киев за това, пише РБК-Украйна. „ смятат, че следващите няколко месеца ще...
          Война

          CNN: Украйна се е съгласила на компромис по мирния план на Тръмп, но Русия едва ли ще се съгласи

          Иван Христов -
          След разговори в Женева, целящи да убедят Украйна да приеме последните предложения на САЩ за прекратяване на войната с Русия, държавният секретар на САЩ...

