В мрежата усилено циркулират съобщения, че севернокорейски войски са се присъединили към руските на Запорожко направление. Според някои твърдения става въпрос за района на Гуляйполе, според други – за Каменское край Днепър, пише „Военная Хроника“.

Самата история е подобна на ситуацията в Курска област. Тогава корейското участие също беше отречено, но след това бързо беше потвърдено и дори от Москва благодариха за него.