      понеделник, 24.11.25
          Севернокорейски войски се появиха край Гуляйполе?

          Севернокорейски бойци
          Севернокорейски бойци
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          В мрежата усилено циркулират съобщения, че севернокорейски войски са се присъединили към руските на Запорожко направление. Според някои твърдения става въпрос за района на Гуляйполе, според други – за Каменское край Днепър, пише „Военная Хроника“.

          Самата история е подобна на ситуацията в Курска област. Тогава корейското участие също беше отречено, но след това бързо беше потвърдено и дори от Москва благодариха за него.

