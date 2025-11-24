Шапекоензе обратно в елита! Исторически триумф девет години след трагедията

Датата 23 ноември отново се превръща във фундаментална за историята на Шапекоензе. В тази неделя клубът от щата Санта Катарина си гарантира промоция в елита на бразилския футбол – Серия А, след като надделя с 1:0 над Ботафого-СП на своя стадион „Арена Конда“. Точно девет години по-рано, на същата дата, „Вердао“ написа история, класирайки се за финала на Копа Судамерикана, елиминирайки аржентинския гранд Сан Лоренцо у дома.

Завръщане в елита с рекордна подкрепа

В неделния следобед „Арена Конда“ беше изпълнена до краен предел, поставяйки рекорд по посещаемост. Напрежението беше огромно, но отборът на Шапекоензе успя да стигне до безценния гол. В края на първото полувреме Евертон беше съборен в наказателното поле от Гилерме Ромао, а Валтер Клар реализира отсъдената дузпа хладнокръвно, за да даде преднина на „Вердао“.

Този резултат, в комбинация с останалите мачове от кръга, официално подпечата завръщането на Шапекоензе в Серия А. Веднага след последния съдийски сигнал празненствата завладяха терена, като хиляди фенове нахлуха, за да отпразнуват заедно със своите герои триумфалното завръщане сред най-добрите.

Споменът за онзи 23 ноември 2016 г.

На 23 ноември 2016 г. Шапекоензе изживя друг велик момент – безпрецедентно класиране за финала на Копа Судамерикана при едва второто си участие в турнира. Пред 17 569 екзалтирани привърженици на „Арена Конда“, отборът удържа яростния натиск на Сан Лоренцо. Мачът завърши 0:0, но благодарение на равенството 1:1 в Аржентина, бразилският тим продължи напред с правилото за гол на чужд терен.

Кулминацията на вечерта беше чудотворното спасяване на бившия вратар Данило в последната минута, което съхрани нулевото равенство и изпрати отбора на финал в търсене на първи международен трофей.

Трагедията, която спря една мечта

Историческият поход на клуба от Западна Санта Катарина беше брутално прекъснат от трагичния самолетен инцидент по пътя към финала на турнира.

На 29 ноември 2016 г. самолетът, превозващ делегацията на Шапекоензе за първия мач от финала в Колумбия, се разби близо до Меделин. На борда бяха играчи, треньорски щаб, ръководители и журналисти.

През 2018 г. Гражданската въздухоплавателна администрация на Колумбия приключи разследването и потвърди официалната причина за катастрофата. Основните заключения бяха:

– Недостатъчно гориво: Самолетът не е имал достатъчно гориво за полета между Санта Крус, Боливия, и Колумбия.

– Вина на авиокомпанията: Инцидентът е настъпил поради изчерпване на горивото в резултат на липса на подходящо управление на риска от страна на авиокомпанията Lamia.

– Отказ на двигателите: Без гориво двигателите спират да работят и самолетът започва да планира, докато не се разбива.