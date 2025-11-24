Кандидатът на управляващия Съюз на независимите социалдемократи (СНСД) Синиша Каран води на предсрочните президентски избори в Република Сръбска, според официалните предварителни данни на босненската Централна избирателна комисия (ЦИК).
При обработени 92,79% от протоколите Каран събира 200 116 гласа (50,89%), а неговият опонент от Сръбската демократическа партия (СДС) Бранко Блануша има 188 010 гласа (47,81%).
От СДС заявиха, че не признават резултатите и поискаха повторен вот в градовете Добой, Зворник и Лакташи.
Додик обявява победа и говори за „двама Додиковци“
По-рано лидерът на СНСД и бивш президент Милорад Додик сам обяви победата на Каран, твърдейки, че той има 215 226 гласа, докато опонентът му – 205 212.
Додик коментира:
Той допълни, че след включване на гласовете от мобилни екипи Каран ще има още около 12 500 гласа, и заяви, че Република Сръбска ще работи за „връщане на всички правомощия“, дадени ѝ по Дейтънското споразумение.
Според Додик:
Първи думи на новоизбрания президент
След победата Каран благодари на Додик и на „сръбския народ“, заявявайки:
Той призова опонентите „достойно да приемат поражението“, като подчерта, че институциите на Република Сръбска „получават нова сила да се борят срещу онези, които се борят срещу нея“.
Контекст: Защо се стигна до предсрочни избори
Предсрочният вот бе свикан, след като мандатът на предишния президент Милорад Додик беше прекратен вследствие на окончателна присъда – 1 година затвор и 6 години забрана за политическа дейност, заради несъобразяване с решенията на Върховния представител на международната общност в Босна Кристиан Шмит.
Съгласно Дейтънското мирно споразумение, Босна е разделена на два полуавтономни ентитета – Република Сръбска и Федерация Босна и Херцеговина, които имат свои институции, но и общи държавни структури.
Кой е Синиша Каран?
Синиша Каран е роден през 1962 г. край Осиек. Кариерата му преминава през:
- работа в полицията;
- защита на докторска степен по право;
- постове като политически съветник, отговарящ за сигурността на президента;
- през 2019 г. – генерален секретар на правителството.
Истинският му пробив идва през 2016 г., когато оглавява комисията за референдума за 9 януари – „Ден на Република Сръбска“, въпреки решението на Конституционния съд, че празникът е дискриминационен. Това го превръща в ключов играч в системата на Додик.
Каран става доверено лице по най-чувствителните теми:
- сепаратистки инициативи,
- закони за ограничаване на правомощията на централната власт,
- съдебни реформи в полза на политически контрол.
Между 2022 и 2025 г. е министър на вътрешните работи, известен с твърдите мерки срещу миграционната криза.
През 2025 г. става министър на научното развитие и висшето образование, което беше възприето като подготовка за кандидатурата му за президент.
В кампанията той подчертава, че: