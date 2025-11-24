Кандидатът на управляващия Съюз на независимите социалдемократи (СНСД) Синиша Каран води на предсрочните президентски избори в Република Сръбска, според официалните предварителни данни на босненската Централна избирателна комисия (ЦИК).

При обработени 92,79% от протоколите Каран събира 200 116 гласа (50,89%), а неговият опонент от Сръбската демократическа партия (СДС) Бранко Блануша има 188 010 гласа (47,81%).

От СДС заявиха, че не признават резултатите и поискаха повторен вот в градовете Добой, Зворник и Лакташи.

Додик обявява победа и говори за „двама Додиковци“

По-рано лидерът на СНСД и бивш президент Милорад Додик сам обяви победата на Каран, твърдейки, че той има 215 226 гласа, докато опонентът му – 205 212.

Додик коментира:

„Активността беше ниска. Народът не искаше тези избори. Нашите не излязоха, заради бунт.“

Той допълни, че след включване на гласовете от мобилни екипи Каран ще има още около 12 500 гласа, и заяви, че Република Сръбска ще работи за „връщане на всички правомощия“, дадени ѝ по Дейтънското споразумение.

Според Додик:

„Сега получиха двама Додиковци.“

Първи думи на новоизбрания президент

След победата Каран благодари на Додик и на „сръбския народ“, заявявайки:

„Мирът и стабилността са наш приоритет.“

Той призова опонентите „достойно да приемат поражението“, като подчерта, че институциите на Република Сръбска „получават нова сила да се борят срещу онези, които се борят срещу нея“.

Контекст: Защо се стигна до предсрочни избори

Предсрочният вот бе свикан, след като мандатът на предишния президент Милорад Додик беше прекратен вследствие на окончателна присъда – 1 година затвор и 6 години забрана за политическа дейност, заради несъобразяване с решенията на Върховния представител на международната общност в Босна Кристиан Шмит.

Съгласно Дейтънското мирно споразумение, Босна е разделена на два полуавтономни ентитета – Република Сръбска и Федерация Босна и Херцеговина, които имат свои институции, но и общи държавни структури.

Кой е Синиша Каран?

Синиша Каран е роден през 1962 г. край Осиек. Кариерата му преминава през:

работа в полицията ;

; защита на докторска степен по право;

по право; постове като политически съветник , отговарящ за сигурността на президента ;

, отговарящ за ; през 2019 г. – генерален секретар на правителството.

Истинският му пробив идва през 2016 г., когато оглавява комисията за референдума за 9 януари – „Ден на Република Сръбска“, въпреки решението на Конституционния съд, че празникът е дискриминационен. Това го превръща в ключов играч в системата на Додик.

Каран става доверено лице по най-чувствителните теми:

сепаратистки инициативи ,

, закони за ограничаване на правомощията на централната власт,

съдебни реформи в полза на политически контрол.

Между 2022 и 2025 г. е министър на вътрешните работи, известен с твърдите мерки срещу миграционната криза.

През 2025 г. става министър на научното развитие и висшето образование, което беше възприето като подготовка за кандидатурата му за президент.

