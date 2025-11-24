НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 24.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Ситуацията за ВСУ на Запорожко направление може да се окаже по-тежко, отколкото в Покровск

          0
          132
          Запорожко направление
          Запорожко направление
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Украински и проукраински военни наблюдатели вече открито алармират, че Запорожко направление ще бъде следващиото, на което отбраната на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) ще се разпадне. Нещо повече, мащабът на проблемите може да бъде дори по-голям, отколкото в Покровск, пише „Военная Хроника“.

          - Реклама -

          Руската армия натиска от няколко страни едновременно и отбраната на ВСУ тук започва да се пропуква. Веригата от отбранителни линии минава през Камишевха, Орехов, Гуляйполе, Терноватое и Покровское. Но тази верига „се държи на честна дума“ – ако Орехов, Гуляйполе и Покровское паднат, значението на останалите линии ще намалее. След това задържането на позиции тук ще бъде трудно и ще трябва спешно да се обмисли по кои линии да се окопаят отново.

          Украински и проукраински военни наблюдатели вече открито алармират, че Запорожко направление ще бъде следващиото, на което отбраната на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) ще се разпадне. Нещо повече, мащабът на проблемите може да бъде дори по-голям, отколкото в Покровск, пише „Военная Хроника“.

          - Реклама -

          Руската армия натиска от няколко страни едновременно и отбраната на ВСУ тук започва да се пропуква. Веригата от отбранителни линии минава през Камишевха, Орехов, Гуляйполе, Терноватое и Покровское. Но тази верига „се държи на честна дума“ – ако Орехов, Гуляйполе и Покровское паднат, значението на останалите линии ще намалее. След това задържането на позиции тук ще бъде трудно и ще трябва спешно да се обмисли по кои линии да се окопаят отново.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Путин: Предложеният от Тръмп мирен план може да бъде основата на окончателно мирно разрешение на конфликта в Украйна

          Иван Христов -
          Президентът на Русия Владимир Путин заяви след преговори с турския лидер Реджеп Таийп Ердоган, че предложеният от американския му колега Доналд Тръмп мирен план...
          Война

          Руският танкер намери път през американската армада и се добра до Венецуела

          Иван Христов -
          Танкерът, превозващ руско гориво, който беше блокиран три пъти по пътя си към Венецуела в Карибите от американски разрушител, достигна бреговете на латиноамериканската страна....
          Война

          Forbes: Демографска катастрофа, населението на Украйна е спаднало до нивата от 20-те години на XX век

          Иван Христов -
          Според проучване на Forbes Украйна, проведено с помощта на алтернативни методи за оценка, към ноември 2025 г. приблизително 30,5 милиона души живеят в контролираните...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions