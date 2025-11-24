Украински и проукраински военни наблюдатели вече открито алармират, че Запорожко направление ще бъде следващиото, на което отбраната на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) ще се разпадне. Нещо повече, мащабът на проблемите може да бъде дори по-голям, отколкото в Покровск, пише „Военная Хроника“.

Руската армия натиска от няколко страни едновременно и отбраната на ВСУ тук започва да се пропуква. Веригата от отбранителни линии минава през Камишевха, Орехов, Гуляйполе, Терноватое и Покровское. Но тази верига „се държи на честна дума“ – ако Орехов, Гуляйполе и Покровское паднат, значението на останалите линии ще намалее. След това задържането на позиции тук ще бъде трудно и ще трябва спешно да се обмисли по кои линии да се окопаят отново.