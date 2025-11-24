НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 24.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Славия победи Ботев (Враца) с 1:0 

          Исак Соле наказа Ботев (Враца)

          0
          6
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Славия спечели гостуването си на Ботев (Враца) с 1:0 в последен мач от 16-ия кръг на efbet Лига.

          - Реклама -

          В герой за „белите“ се превърна Исак Соле, който вкара единственото попадение в 81-ата минута.

          След този успех Славия се изкачи на осмо място във временното класиране с 21 точки. Врачани са седми със същия точков актив, но по-добра голова разлика. 

          Ботев опита да наложи домакински натиск в началните минути и в 8-ата минута Леви Нтумба се справи с опит за гол на Ромееш Ивей. След това Кристиян Стоянов изчисти топката в краката на Радослав Цонев, но той би неточно.

          Янис Гермуш опита изстрел в 17-ата минута, но прати кълбото покрай вратата на врачани.

          В 22-ата Кристиян Балов успя да напредна към вратата на домакините, но Димитър Евтимов излезе и се намеси решително.

          Домакините отвърнаха с диагонални удари на Мартин Петков, които бяха спасени от Нтумба.

          Славия спечели гостуването си на Ботев (Враца) с 1:0 в последен мач от 16-ия кръг на efbet Лига.

          - Реклама -

          В герой за „белите“ се превърна Исак Соле, който вкара единственото попадение в 81-ата минута.

          След този успех Славия се изкачи на осмо място във временното класиране с 21 точки. Врачани са седми със същия точков актив, но по-добра голова разлика. 

          Ботев опита да наложи домакински натиск в началните минути и в 8-ата минута Леви Нтумба се справи с опит за гол на Ромееш Ивей. След това Кристиян Стоянов изчисти топката в краката на Радослав Цонев, но той би неточно.

          Янис Гермуш опита изстрел в 17-ата минута, но прати кълбото покрай вратата на врачани.

          В 22-ата Кристиян Балов успя да напредна към вратата на домакините, но Димитър Евтимов излезе и се намеси решително.

          Домакините отвърнаха с диагонални удари на Мартин Петков, които бяха спасени от Нтумба.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Ето кога ще е готов паметникът на Динко Дерменджиев

          Станимир Бакалов -
          Паметникът на легендата на Ботев (Пловдив) Динко Дерменджиев ще бъде открит на 1 май 2026 година. Това обявиха от фондация „Жълто и Черно“ . Събраната...
          Спорт

          Шапекоензе обратно в елита! Исторически триумф девет години след трагедията

          Станимир Бакалов -
          Датата 23 ноември отново се превръща във фундаментална за историята на Шапекоензе. В тази неделя клубът от щата Санта Катарина си гарантира промоция в...
          Футбол

          ЦСКА обвърза един от диамантите си с нов договор

          Николай Минчев -
          Халфът на ЦСКА Петко Панайотов ще продължи да играе за червените. Това стана ясно след като талантът на "армейците" подписа нов договор. Срокът на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions