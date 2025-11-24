Славия победи Ботев (Враца) с 1:0 

Славия спечели гостуването си на Ботев (Враца) с 1:0 в последен мач от 16-ия кръг на efbet Лига.

В герой за „белите“ се превърна Исак Соле, който вкара единственото попадение в 81-ата минута.

След този успех Славия се изкачи на осмо място във временното класиране с 21 точки. Врачани са седми със същия точков актив, но по-добра голова разлика.

Ботев опита да наложи домакински натиск в началните минути и в 8-ата минута Леви Нтумба се справи с опит за гол на Ромееш Ивей. След това Кристиян Стоянов изчисти топката в краката на Радослав Цонев, но той би неточно.

Янис Гермуш опита изстрел в 17-ата минута, но прати кълбото покрай вратата на врачани.

В 22-ата Кристиян Балов успя да напредна към вратата на домакините, но Димитър Евтимов излезе и се намеси решително.

Домакините отвърнаха с диагонални удари на Мартин Петков, които бяха спасени от Нтумба.