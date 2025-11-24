София на прага на еврозоната: водещи експерти събират решения за икономиката

На 25 ноември хотел „Хилтън“ в София ще бъде арена на голяма финансова конференция „Еврозоната: Уравнения и решения“ 2025. В събитието ще участват експерти от банковия, финансовия, технологичния, застрахователния, пенсионноосигурителния и ритейл сектора.

Сред тях са доц. Петър Чобанов, Калин Христов, Цветослав Димов, Теодор Маринов, Димитър Шумаров, Кристофор Павлов, Силвия Младенова и Цветомир Узунов, както и ръководители на водещи застрахователни и пенсионни компании като Коста Чолаков, Николай Станчев, Владимир Нечев и Николай Стойков.

Конференцията ще събере ключови професионалисти, които ще обсъдят реалните предизвикателства и възможности пред България по пътя към еврозоната, ще представят експертни анализи и стратегии за устойчиво икономическо развитие.