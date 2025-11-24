Суперлигата заведе исторически иск срещу УЕФА

Суперлигата официално активира процедурата за завеждане на многомилиарден иск срещу УЕФА като част от процеса за търсене на обезщетение за нанесени щети. Сумата, която Реал Мадрид и компанията A22 ще поискат от европейския футболен орган като компенсация, надхвърля значително 4.5 милиарда евро, като искът на мадридския гранд е най-голям. Тази стъпка беше обявена предварително от президента на клуба Флорентино Перес по време на общото събрание на клуба.

Ден по-късно компанията A22 Sports Management публикува официално изявление, в което разкрива ключовите мотиви зад иска.

Начало на правната битка

„A22 Sports Management („A22“) обявява, че на 21 ноември 2025 г. стартира задължителните процедури съгласно испанското законодателство, предхождащи започването на съдебен процес срещу УЕФА с искане за обезщетение за претърпените вреди поради злоупотребата от страна на УЕФА с нейното господстващо положение като монополен оператор на трансгранични клубни футболни състезания в Европа“, се посочва в първата част на публичното съобщение.

Този ход е пряко следствие от знаково решение на Съда на Европейския съюз (СЕС), което отвори пътя за алтернативни футболни турнири.

Решението на Съда на ЕС

На 21 декември 2023 г. Голямата камара на Съда на Европейския съюз постанови, че УЕФА е злоупотребила със своето монополно господстващо положение на пазара на трансгранични клубни футболни състезания, нарушавайки правото на конкуренция на ЕС. В решението си СЕС задължи УЕФА да отвори пазара за външни организатори като A22.

Въпреки това, от A22 твърдят, че УЕФА продължава да възпрепятства конкуренцията.

„Въпреки ясните решения на три различни европейски съдилища, включително СЕС и испански апелативен съд, УЕФА продължава да поддържа регулации и практики, които пряко противоречат на съдебните решения. Това включва нови правила, въведени през 2024 г., след историческото решение на СЕС. Оспорвайки тези съдебни решения, УЕФА сега е изправена пред значителни искове за щети от страна на клубовете и A22“, обявяват от компанията.

Провал на преговорите и търсене на компенсация

Преди да се стигне до съдебния иск, са проведени продължителни преговори. През декември 2024 г. A22 е поискала от УЕФА да признае „Обединената лига“ – тяхното предложение за нови общоевропейски състезания. След това са водени добросъвестни преговори в продължение на седем месеца (между март и септември 2025 г.) в търсене на съвместно решение.

По време на тези преговори A22 е направила значителни отстъпки, за да намали разликата между своето предложение и настоящите клубни турнири на УЕФА. Предложенията са се фокусирали върху три основни аспекта: подобрен формат на турнирите, модернизирано управление, внедряване на стрийминг платформата Unify за по-голяма достъпност и модерни технологии за феновете

Въпреки тези компромиси, споразумение не е постигнато. „Следователно единствената подходяща стъпка напред е да се поиска компенсация за претърпените щети в резултат на продължаващото незаконно поведение на УЕФА“, заключава изявлението.