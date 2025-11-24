НА ЖИВО
      понеделник, 24.11.25
          Начало България Общество

          Света Екатерина – ден на мъдрост, закрила и живи български традиции

          Снимка: БГНЕС
          На 24 ноември православната църква почита Света великомъченица Екатерина – една от най-уважаваните жени-светици в християнството. Денят съчетава духовна символика, богато фолклорно наследство и живи български традиции.

          Житието на Света Екатерина

          Света Екатерина живяла през IV век в Александрия. Освен с красота, тя се отличавала с изключителна ученост – владеела философия, медицина, реторика, астрономия и познавала както езическа, така и християнска литература. Произхождала от знатен род, възпитана в дух на справедливост и благородство.

          Когато император Максимин започнал преследване на християните, Екатерина се изправила смело срещу езическите жреци и самия владетел. Преданието разказва, че със своята мъдрост успяла да оборва най-големите философи на империята и мнозина от тях приели християнството.

          Разгневен от нейната устойчивост, императорът заповядал тя да бъде измъчвана. Най-известният опит е чрез „Екатерининото колело“, което трябвало да разкъса тялото ѝ. Според легендата след молитвата ѝ колелото се разпаднало.
          Накрая светицата била обезглавена, но остава символ на вяра, смелост и мъдрост.

          Български традиции и народни вярвания

          В българския фолклор Света Екатерина се почита като пазителка на здравето и закрилница на малките деца. Смятало се, че предпазва от болести, трески и обриви, за които народът вярвал, че „обикалят“ в началото на зимата.

          Характерни са обичаите:

          • избягва се тежка работа, включително пране, чистене и плетене;
          • жени месят „Екатеринин хляб“, намазан с мед и раздаван за здраве;
          • в някои райони се правят курбани или се раздава храна;
          • майките палят свещи за здраве на децата.

          Поверия:

          • не се работи с остри предмети, за да не „се реже болестта“;
          • не се шие, за да бъде „цял късметът“ на децата;
          • ясното и тихо време предвещава лека зима.
          Легенда за светицата

          Според българска легенда Света Екатерина обикаля селата невидима, оставяйки благословия или предупреждение. Затова хората се стремят домът да е спокоен и подреден, а децата – добре гледани. Където види хармония, светицата дарява здраве за цялата година.

          Кой празнува имен ден?

          На 24 ноември празнуват:
          Екатерина, Катерина, Катя, Катрин, Тина, Кая.

