Света Екатерина – ден на мъдрост, закрила и живи български традиции

На 24 ноември православната църква почита Света великомъченица Екатерина – една от най-уважаваните жени-светици в християнството. Денят съчетава духовна символика, богато фолклорно наследство и живи български традиции.
Житието на Света Екатерина
Света Екатерина живяла през IV век в Александрия. Освен с красота, тя се отличавала с изключителна ученост – владеела философия, медицина, реторика, астрономия и познавала както езическа, така и християнска литература. Произхождала от знатен род, възпитана в дух на справедливост и благородство.
Когато император Максимин започнал преследване на християните, Екатерина се изправила смело срещу езическите жреци и самия владетел. Преданието разказва, че със своята мъдрост успяла да оборва най-големите философи на империята и мнозина от тях приели християнството.
Разгневен от нейната устойчивост, императорът заповядал тя да бъде измъчвана. Най-известният опит е чрез „Екатерининото колело“, което трябвало да разкъса тялото ѝ. Според легендата след молитвата ѝ колелото се разпаднало.
Накрая светицата била обезглавена, но остава символ на вяра, смелост и мъдрост.
Български традиции и народни вярвания
В българския фолклор Света Екатерина се почита като пазителка на здравето и закрилница на малките деца. Смятало се, че предпазва от болести, трески и обриви, за които народът вярвал, че „обикалят“ в началото на зимата.
Характерни са обичаите:
- избягва се тежка работа, включително пране, чистене и плетене;
- жени месят „Екатеринин хляб“, намазан с мед и раздаван за здраве;
- в някои райони се правят курбани или се раздава храна;
- майките палят свещи за здраве на децата.
Поверия:
- не се работи с остри предмети, за да не „се реже болестта“;
- не се шие, за да бъде „цял късметът“ на децата;
- ясното и тихо време предвещава лека зима.
Легенда за светицата
Според българска легенда Света Екатерина обикаля селата невидима, оставяйки благословия или предупреждение. Затова хората се стремят домът да е спокоен и подреден, а децата – добре гледани. Където види хармония, светицата дарява здраве за цялата година.
Кой празнува имен ден?
На 24 ноември празнуват:
Екатерина, Катерина, Катя, Катрин, Тина, Кая.