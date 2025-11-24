НА ЖИВО
      понеделник, 24.11.25
          Тайната дипломация зад 28-те точки: как планът стигна до Киев

          Снимка: en.apa.az
          Американското издание Axios, позовавайки се на разговори с източници, възстановява подробна хронология на това как 28-точковият мирен план е бил представен на украинската страна и как се е развил процесът зад кулисите.

          Според публикацията инициатор на документа е бил сенатор Джей Ди Ванс. Той предлага планът да бъде предаден на украинските власти от Дейв Дрискол — министър на армията на САЩ и негов съкурсник от Юридическия факултет на Йейл. Дрискол и без това се е готвел да пътува до Украйна с голяма военна делегация за обсъждане на технологии и отбранителна стратегия, но Белият дом му нарежда да ускори визитата и да се подготви за разговори за мир.

          Паралелно с това милиардерът Стив Виткоф и Джаред Кушнер провеждат среща със съветника на Зеленски Рустем Умеров в дома на Виткоф в Маями. На срещата присъства и високопоставен представител на Катар, който поддържа тесни контакти както с американските посредници, така и с Умеров и Путин. Виткоф и Кушнер представят плана, като включват част от предложенията на украинската страна. Именно Умеров предлага да се обади на Зеленски, за да чуе условията директно от екипа на Тръмп.

          След срещата американската страна остава с впечатлението, че Киев е готов да работи с документа. Виткоф дори планира посещение в Турция, където възнамерява да обсъди плана лично със Зеленски. То обаче не се състои, тъй като според Axios САЩ усещат, че Украйна се отдръпва от първоначалната готовност да разглежда условията.

          Официалното представяне на плана на президента Зеленски е поверено на Дрискол, който трябва да го направи лично по време на визитата си в Киев в четвъртък. След преговорите с украинския лидер американският представител заявява, че страните са се договорили за „агресивен график“ за подписване. Според Axios Зеленски приема документа като основа за разговори, тъй като открит отказ би бил невъзможен на фона на засилващия се натиск от страна на Вашингтон.

          Ха-ха,Тръмп ако ще с въжета да го върже зеля и да го принуди към преговори,оня със зъби ще ги прегризе и ще избяга,нали го виждате как постоянно се опитва да изклинчи,да се изсули с оправдания,че украинците не искали какъв да е мир,да не отстъпват територии и тям подобни глупости.Да бяха мислили по-рано,едно е да подскачат на майдана,друго е да отговарят за последствията,нали искаха да победят Русия,сега,както казват римляните,тежко и горко на победените,още повече защото те напълно си го заслужават.

