НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 24.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          The Telegraph: Страните от ЕС са предложили връщане на Русия в Г-8

          0
          14
          Г-8
          Г-8
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          По време на преговорите в Женева европейските страни са предложили възстановяване на Русия в Г-8, съобщава The Telegraph.

          - Реклама -

          Изданието уточнява, че това може да се случи като част от потенциално мирно споразумение за Украйна. Преговарящите споделиха, че една от точките в предложения пакет е възстановяването на руското присъствие в Г-8. Важно е да се отбележи, че Русия беше изключена от тази формула през 2017 г. след окупацията на Крим.

          В статията се отбелязва, че това предложение е част от по-широк списък с отстъпки, изготвени от европейските лидери в отговор на американско-руския план за разрешаване на войната в Украйна, който беше представен тази седмица.

          Важно е да се отбележи, че документът, по който работеха европейски лидери и британски представители, споменава и възможността за „постепенна реинтеграция на Русия в световната икономика“. По-конкретно, завръщането на страната в Г-8 е посочено като един от възможните елементи на такъв процес.

          По време на преговорите в Женева европейските страни са предложили възстановяване на Русия в Г-8, съобщава The Telegraph.

          - Реклама -

          Изданието уточнява, че това може да се случи като част от потенциално мирно споразумение за Украйна. Преговарящите споделиха, че една от точките в предложения пакет е възстановяването на руското присъствие в Г-8. Важно е да се отбележи, че Русия беше изключена от тази формула през 2017 г. след окупацията на Крим.

          В статията се отбелязва, че това предложение е част от по-широк списък с отстъпки, изготвени от европейските лидери в отговор на американско-руския план за разрешаване на войната в Украйна, който беше представен тази седмица.

          Важно е да се отбележи, че документът, по който работеха европейски лидери и британски представители, споменава и възможността за „постепенна реинтеграция на Русия в световната икономика“. По-конкретно, завръщането на страната в Г-8 е посочено като един от възможните елементи на такъв процес.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Учител оспорва версията на СДВР след фалшив наркотест

          Десислава Димитрова -
          Учителят Петър Матев, който преди близо година остана без шофьорска книжка заради фалшив тест за наркотици, сега е изправен пред ново обвинение от СДВР – че е напуснал първоначалната полицейска проверка.
          Война

          По-голямата част от Покровск е в ръцете на руската армия, ВСУ са вкарани в „котел“

          Иван Христов -
          По-голямата част от Покровск е под контрола на руските войски, заяви ръководителят на руските власти в Донецка област Денис Пушилин, цитиран от РИА Новости. „На...
          Война

          MWM: Руските С-400 удържаха победа над американските Patriot

          Иван Христов -
          Руските зенитно-ракетни системи (ЗРС) С-400 успешно са отблъснали безпрецедентна атака от ракети на Army Tactical Missile System (ATACMS) на украинската армия, произведени в САЩ...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions