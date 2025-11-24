The Telegraph: Страните от ЕС са предложили връщане на Русия в Г-8

По време на преговорите в Женева европейските страни са предложили възстановяване на Русия в Г-8, съобщава The Telegraph.

Изданието уточнява, че това може да се случи като част от потенциално мирно споразумение за Украйна. Преговарящите споделиха, че една от точките в предложения пакет е възстановяването на руското присъствие в Г-8. Важно е да се отбележи, че Русия беше изключена от тази формула през 2017 г. след окупацията на Крим.

В статията се отбелязва, че това предложение е част от по-широк списък с отстъпки, изготвени от европейските лидери в отговор на американско-руския план за разрешаване на войната в Украйна, който беше представен тази седмица.

Важно е да се отбележи, че документът, по който работеха европейски лидери и британски представители, споменава и възможността за „постепенна реинтеграция на Русия в световната икономика“. По-конкретно, завръщането на страната в Г-8 е посочено като един от възможните елементи на такъв процес.