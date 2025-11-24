Тръмп за хода на преговорите: Може би се случва нещо добро

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е възможно да се постигне значителен напредък към мирно споразумение между Русия и Украйна. В изявление в социалната мрежа Truth Social той предупреди да не се вярва на спекулации, докато няма конкретни доказателства.
Коментарът идва на фона на думите на украинския президент Володимир Зеленски, че Украйна се намира в критичен момент от войната и дипломатическият натиск се засилва.
