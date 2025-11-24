Тръмп за хода на преговорите: Може би се случва нещо добро

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е възможно да се постигне значителен напредък към мирно споразумение между Русия и Украйна. В изявление в социалната мрежа Truth Social той предупреди да не се вярва на спекулации, докато няма конкретни доказателства.

„Наистина ли е възможно да има значителен напредък в мирните преговори между Русия и Украйна? Не вярвайте, докато не го видите, но може би се случва нещо добро.", написа президентът.

Коментарът идва на фона на думите на украинския президент Володимир Зеленски, че Украйна се намира в критичен момент от войната и дипломатическият натиск се засилва.