      понеделник, 24.11.25
          Тръмп за хода на преговорите: Може би се случва нещо добро

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е възможно да се постигне значителен напредък към мирно споразумение между Русия и Украйна. В изявление в социалната мрежа Truth Social той предупреди да не се вярва на спекулации, докато няма конкретни доказателства.

          „Наистина ли е възможно да има значителен напредък в мирните преговори между Русия и Украйна? Не вярвайте, докато не го видите, но може би се случва нещо добро.“, написа президентът.

          Коментарът идва на фона на думите на украинския президент Володимир Зеленски, че Украйна се намира в критичен момент от войната и дипломатическият натиск се засилва.

          Зеленски и Тръмп готвят ключова среща във Вашингтон за мирния план Зеленски и Тръмп готвят ключова среща във Вашингтон за мирния план

          Политика

          Основателят на „Телеграм“: Президент на европейска държава е поръчал убийството на Чарли Кърк?

          Никола Павлов -
          Съоснователят на Telegram Павел Дуров постави под съмнение официалната версия за убийството на американския консервативен активист Чарли Кърк, като допусна възможна причастност на френски...
          Война

          „Азов“: Преговорите за мир влияят много негативно на ВСУ

          Иван Христов -
          „Псевдоновините“ и слуховете за прекратяване на огъня, замразяване на конфликта или мир между Украйна и Русия в момента оказват много негативно влияние върху Въоръжените...
          Война

          Доналд Тръмп: Не вярвайте в прогрес на преговорите между Русия и Украйна, докато не го видите

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова да не се вярва в съобщения за значителен напредък на преговорите между Русия и Украйна. „Възможен ли е наистина...

