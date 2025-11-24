Учител оспорва версията на СДВР след фалшив наркотест

Учителят Петър Матев, който преди близо година остана без шофьорска книжка заради фалшив тест за наркотици, сега е изправен пред ново обвинение от СДВР – че е напуснал първоначалната полицейска проверка. Матев категорично отрича, заявявайки, че е готов да се подложи на детектор на лъжата, за да докаже истината.

Според официалния отговор на СДВР, при спецоперация полицаи забелязали автомобил, спрян във велоалея близо до пешеходна пътека до учебно заведение, предаде NOVA. Те изчакали водача, извършили проверка, при която мъжът се държал арогантно и напуснал самоволно. Незабавно бил подаден сигнал към други екипи и автомобилът бил спрян от патрул на Пето РУ в района на моста „Чавдар“.

Разказът на Петър Матев

Потърпевшият обаче твърди, че версията на СДВР не отразява реалните обстоятелства. Той обяснява, че е спрял във велоалеята, защото се почувствал зле.

Матев казва:

„Аз съм с високо кръвно. Тръгнах към центъра, но направих обратен завой, защото нямаше паркоместа. На колата има стикер за инвалид. Две полицайки проверяваха друг автомобил. Спрях за 2–3 минути. Те дойдоха и казаха, че нарушавам правилата, защото съм във велоалея. Обясних, че ми е зле и че съм с ТЕЛК. Искаха да ми напишат фиш, но отказах и си тръгнах. Това явно се тълкува като бягство.“

По думите му той не се е държал арогантно и е бил напълно наясно, че полицаите изпълняват служебните си задължения. След това бил спрян на моста „Чавдар“, тестван и задържан.

„Положителен“ тест, който се оказва фалшив

62-годишният учител твърди, че е бил подложен на алкохолен и наркотичен тест, при който пробата показала положителен резултат за амфетамин. Автомобилът му бил иззет, а самият той – задържан за 24 часа.

Матев казва, че е бил тестван два пъти, но полицията отрича. Твърди и за трети тест, направен след като отивал да прибере автомобила си.

Резултатът от кръвната проба обаче доказал, че тестът е бил фалшиво положителен. На 10 септември досъдебното производство е изпратено в прокуратурата с мнение за прекратяване. Въпреки това Матев остава без книжка почти една година.

Той заявява, че е напълно готов да се подложи на детектор на лъжата, за да докаже своята версия.