Ужасяващи подробности за кървавата трагедия в Поповица

82-годишният бивш военнослужещ Петко Минков е застрелял 23-годишния си внук, който носи неговото име, в ранните часове на събота. Това съобщи за „Фокус“ кметът на село Поповица Веска Мирчева.

Според първоначалната информация Минков е използвал незаконно оръжие. Внукът му, който е първата жертва, е бил застрелян в съня си, като не е имало никакъв скандал между двамата.

Съпругата на възрастния мъж, която била тежко болна и трудноподвижна, също е сред жертвите. И двамата възрастни били намерени на първия етаж на семейната къща, а тялото на младежа – на втория.

„Съседите не са чули изстрели. Момчето беше добро, неконфликтно, работеше като охрана и не употребяваше наркотици“, разказва кметът Мирчева.

Младият мъж се е прибрал в петък вечерта от среща с приятели и до около 2:00 ч. е провеждал видеоразговор с тях. Майка му се усъмнила, когато сутринта не успяла да се свърже с него, и помолила близък да провери какво се случва. Тогава били открити трите тела.

Съселяните са шокирани и недоумяват причините за престъплението. Само преди дни дядото се хвалел, че купил на внука си електрически мотор, за да ходи по-бързо на работа.

Петко Минков е описван като човек без алкохолни или психични проблеми. Работил е във военно поделение, а по-късно се е занимавал с животновъдство.

Младият мъж често е живеел при баба си и дядо си, особено след смъртта на баща си.