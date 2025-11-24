Ужасяващи подробности за кървавата трагедия в Поповица

82-годишният бивш военнослужещ Петко Минков е застрелял 23-годишния си внук, който носи неговото име, в ранните часове на събота. Това съобщи за „Фокус“ кметът на село Поповица Веска Мирчева.
- Реклама -
Според първоначалната информация Минков е използвал незаконно оръжие. Внукът му, който е първата жертва, е бил застрелян в съня си, като не е имало никакъв скандал между двамата.
Съпругата на възрастния мъж, която била тежко болна и трудноподвижна, също е сред жертвите. И двамата възрастни били намерени на първия етаж на семейната къща, а тялото на младежа – на втория.
Младият мъж се е прибрал в петък вечерта от среща с приятели и до около 2:00 ч. е провеждал видеоразговор с тях. Майка му се усъмнила, когато сутринта не успяла да се свърже с него, и помолила близък да провери какво се случва. Тогава били открити трите тела.
Съселяните са шокирани и недоумяват причините за престъплението. Само преди дни дядото се хвалел, че купил на внука си електрически мотор, за да ходи по-бързо на работа.
Петко Минков е описван като човек без алкохолни или психични проблеми. Работил е във военно поделение, а по-късно се е занимавал с животновъдство.
Младият мъж често е живеел при баба си и дядо си, особено след смъртта на баща си.
82-годишният бивш военнослужещ Петко Минков е застрелял 23-годишния си внук, който носи неговото име, в ранните часове на събота. Това съобщи за „Фокус“ кметът на село Поповица Веска Мирчева.
- Реклама -
Според първоначалната информация Минков е използвал незаконно оръжие. Внукът му, който е първата жертва, е бил застрелян в съня си, като не е имало никакъв скандал между двамата.
Съпругата на възрастния мъж, която била тежко болна и трудноподвижна, също е сред жертвите. И двамата възрастни били намерени на първия етаж на семейната къща, а тялото на младежа – на втория.
Младият мъж се е прибрал в петък вечерта от среща с приятели и до около 2:00 ч. е провеждал видеоразговор с тях. Майка му се усъмнила, когато сутринта не успяла да се свърже с него, и помолила близък да провери какво се случва. Тогава били открити трите тела.
Съселяните са шокирани и недоумяват причините за престъплението. Само преди дни дядото се хвалел, че купил на внука си електрически мотор, за да ходи по-бързо на работа.
Петко Минков е описван като човек без алкохолни или психични проблеми. Работил е във военно поделение, а по-късно се е занимавал с животновъдство.
Младият мъж често е живеел при баба си и дядо си, особено след смъртта на баща си.