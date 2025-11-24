В Полша освободиха заподозрените в диверсия на железопътните линии украинци

Украинците, заподозрени в саботаж на железопътни линии в Полша, са освободени, съобщава порталът Onet.

„След ареста им те са били задържани 48 часа, през което време са били разпитвани. След това, за тяхна изненада, са били освободени в петък“, посочва изданието.

Отбелязва се, че само един от четиримата задържани украинци е бил обвинен от полската прокуратура поради укриване на документи и въпреки това съдът е отказал да му наложи мярка за временно задържане.

На 16 ноември полицията в Мазовецко войводство съобщи за повреда на железопътна линия, водеща към Украйна. В понеделник премиерът Доналд Туск заяви, че повредата е причинена от експлозия. Във вторник той уточни, че според разследването саботажът е извършен от двама украинци, за които се твърди, че са сътрудничили на Русия.