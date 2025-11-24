В Русия разкриха срока на експлоатация на Су-57

Руският изтребител Су-57 от пето поколение може да работи 20-30 години, през което време ще бъде непрекъснато усъвършенстван. Това заяви пред ТАСС Сергей Богдан, ръководител на отдела за летателно обслужване в „Сухой“ и „Герой на Русия“.

„Самолетът може да работи 20-30 години, но все пак ще преминава през изпитания“, казва пилотът.

Според него допълнителна програма за тестване възниква, когато се появят нови оръжейни системи, като ракети или управляеми бомби, които изискват тестове „за маневреност, стабилност и издръжливост“. „Докато самолетът не бъде изведен от експлоатация, той ще преминава през тестове“, обясни специалистът.

Богдан по-рано заяви, че първият полет на руския едномоторен изтребител Су-75 от пето поколение ще се състои в началото на 2026 г.