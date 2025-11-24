НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 24.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          В Украйна обявиха мащабна въздушна тревога заради излитане на МиГ-31 с „Кинжал“

          0
          6
          МиГ-31
          МиГ-31
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Днес следобед, 24 ноември, в Украйна беше обявено предупреждение за въздушна тревога след излитането на самолет МиГ-31, който може да изстрелва „Кинжал“, в Русия. Това съобщи РБК-Украйна, позовавайки се на Telegram канала на украинските ВВС.

          - Реклама -

          „Цяла Украйна е под ракетна заплаха. Засечено е излитане на МиГ-31К“, заявиха украинските ВВС.

          Съобщава се за два руски самолета в небето.

          Днес следобед, 24 ноември, в Украйна беше обявено предупреждение за въздушна тревога след излитането на самолет МиГ-31, който може да изстрелва „Кинжал“, в Русия. Това съобщи РБК-Украйна, позовавайки се на Telegram канала на украинските ВВС.

          - Реклама -

          „Цяла Украйна е под ракетна заплаха. Засечено е излитане на МиГ-31К“, заявиха украинските ВВС.

          Съобщава се за два руски самолета в небето.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Георг Георгиев: България остава твърд поддръжник на Украйна, но приветства усилията на Тръмп за траен мир

          Никола Павлов -
          България остава твърд поддръжник на усилията на Украйна за справедлив и траен мир, гарантиращ нейния суверенитет и териториална цялост. Това заяви външният министър Георг...
          Общество

          Дядо Коледа на протеста на КНСБ: Държавата не е в криза (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) излезе на протест с искане за повишение на заплатите в транспорта и държавното управление. Демонстрацията се провежда...
          Война

          ISW: Превземането на Покровск и Мирноград от Русия е въпрос на време

          Иван Христов -
          Според последния доклад на базирания в САЩ Институт за изследване на войната (ISW), руските войски вероятно ще завършат превземането на Покровск и Мирноград. Изследователите...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions