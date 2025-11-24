В Украйна обявиха мащабна въздушна тревога заради излитане на МиГ-31 с „Кинжал“

Днес следобед, 24 ноември, в Украйна беше обявено предупреждение за въздушна тревога след излитането на самолет МиГ-31, който може да изстрелва „Кинжал“, в Русия. Това съобщи РБК-Украйна, позовавайки се на Telegram канала на украинските ВВС.

„Цяла Украйна е под ракетна заплаха. Засечено е излитане на МиГ-31К“, заявиха украинските ВВС.

Съобщава се за два руски самолета в небето.