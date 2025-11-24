Кметът на София Васил Терзиев влезе в задочен диалог с лидера на ДПС Делян Пеевски относно промените в организацията на движението в столицата. Поводът е заявеното намерение от страна на Пеевски да оспори по съдебен път решението на Столичния общински съвет (СОС), което предвижда двойно увеличение на таксите за паркиране и разширяване на обхвата на зоните. Според обсъжданите промени, за втори автомобил домакинствата ще трябва да заплащат суми съответно от 300 и 200 евро. Планира се също така разширяването на платените зони за паркиране да се осъществява поетапно, като началото на този процес е заложено за 2026 г.