      понеделник, 24.11.25
          Война

          ВМС на ВСУ: Русия нанася удари по Одеса посред бял ден

          Напоследък руската армия извършва атаки с дронове срещу Одеса и Одеска област, които могат да продължат повече от седем часа, включително през деня. Във Военноморските сили (ВМС) на Украйна смятат, че това е начинът на Москва да демонстрира своя „дипломатически“ отговор на евентуални преговори. Това заяви Дмитрий Плетенчук, говорител на ВМС на ВСУ, цитиран от УНИАН.

          „Този ​​въпрос дори не е военен. Той е по-скоро геополитически, основно. Поглеждайки назад, ще видим, че руските агресори винаги увеличават натиска върху нас веднага щом се заговори за някакъв вид преговори… Веднага щом се спомене какъвто и да е диалог, те веднага започват да увеличават натиска. Това е така наречената московска дипломация. Така че, по принцип, е съвсем в съответствие с техния стил“, казва говорителят на украинския флот.

          Що се отнася до ефективността на подобни дневни удари, според говорителя тези цели са по-видими през деня, което прави свалянето им по-ефективно, отколкото през нощта.

          Плетенчук говори и за използването на ракети „Калибър“ от противника от Черно море: „Що се отнася до използването им, ситуацията се стабилизира. Средно е два пъти месечно. Този месец те вече са достигнали квотата си. Бих искал да вярвам, че ще спре дотук, но, разбира се, всичко е възможно и ние винаги оставаме бдителни. Що се отнася до бойните изстрели като цяло, те станаха доста редки. Метеорологичните условия, по-специално, могат да играят роля – все пак е извън сезона, но, както виждате, досега бяха меки“, казва Плетенчук.

