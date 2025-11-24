НА ЖИВО
          - Реклама -
          Здравната каса чака ключови поправки за разпределението на 260 млн. евро за болнични заплати

          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Очаква се днес управляващото мнозинство да внесе поправки в законопроекта за бюджета на Здравната каса, които да уточнят правилата за разпределяне на целевите 260 милиона евро за заплати на медицинския персонал в българските болници.

          Законопроектът беше одобрен на първо четене миналия четвъртък, а днес изтича срокът за предложения преди второто четене, съобщава БНР.

          Конференция в София на водещи световни и български лекари Конференция в София на водещи световни и български лекари

          Снощи лекари от инициативата „Бъдеще в България“ излязоха на протест под мотото „Няма да ни излъжете“.

          Макар че в доклада на бюджетната комисия е посочено, че средствата са за млади лекари, медицински сестри и акушерки, председателят на здравната комисия Костадин Ангелов заяви, че финансирането е предвидено за целия персонал на болниците.

          По последното решение на Съвета за съвместно управление,

          България преминава изцяло към електронни болнични от 2026 г. България преминава изцяло към електронни болнични от 2026 г.
          • 30 млн. евро ще отидат към структури, подчинени на Министерството на здравеопазването,
          • а останалите 230 млн. евро, плюс допълнителни 34 млн. евро, ще бъдат разпределени между държавни, общински и областни болници.

          Разпределението ще стане по методика, която да гарантира достигане на минималните нива на заплащане за лекари и сестри, уточни Ангелов.

          Как точно ще се разпределят средствата – това очакват да чуят и протестиращите млади лекари, които ще се съберат пред Министерството на здравеопазването.

