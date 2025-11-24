Здравната каса чака ключови поправки за разпределението на 260 млн. евро за болнични заплати

Очаква се днес управляващото мнозинство да внесе поправки в законопроекта за бюджета на Здравната каса, които да уточнят правилата за разпределяне на целевите 260 милиона евро за заплати на медицинския персонал в българските болници.

- Реклама -

Законопроектът беше одобрен на първо четене миналия четвъртък, а днес изтича срокът за предложения преди второто четене, съобщава БНР.

Снощи лекари от инициативата „Бъдеще в България“ излязоха на протест под мотото „Няма да ни излъжете“.

Макар че в доклада на бюджетната комисия е посочено, че средствата са за млади лекари, медицински сестри и акушерки, председателят на здравната комисия Костадин Ангелов заяви, че финансирането е предвидено за целия персонал на болниците.

По последното решение на Съвета за съвместно управление,

30 млн. евро ще отидат към структури, подчинени на Министерството на здравеопазването ,

ще отидат към структури, подчинени на , а останалите 230 млн. евро, плюс допълнителни 34 млн. евро, ще бъдат разпределени между държавни, общински и областни болници.

Разпределението ще стане по методика, която да гарантира достигане на минималните нива на заплащане за лекари и сестри, уточни Ангелов.

Как точно ще се разпределят средствата – това очакват да чуят и протестиращите млади лекари, които ще се съберат пред Министерството на здравеопазването.