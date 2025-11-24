Зеленски и Тръмп готвят ключова среща във Вашингтон за мирния план

Американски и украински представители обсъждат възможно посещение на украинския президент Володимир Зеленски във Вашингтон още тази седмица, за да разговаря с американския президент Доналд Тръмп относно мирния план за прекратяване на войната, съобщава Ройтерс, позовавайки се на информирани източници.

По думите на един от тях, основният фокус е двамата лидери да обсъдят най-чувствителните елементи от американското предложение, включително въпроса за териториите. Все още няма потвърдена дата за визитата.

Вчера в Женева украински, американски и европейски представители проведоха разговори по американския мирен план, след като по-рано Тръмп даде срок до четвъртък Зеленски да одобри проекта от 28 точки, който предвижда териториални отстъпки, ограничения за украинската армия и отказ от стремежите за членство в НАТО.

Европейските сили – Германия, Франция и Великобритания, представиха собствено контрапредложение, което следва американския план, но предлага промени по всяка точка, съобщава Ройтерс.

В своето вечерно обръщение Зеленски заяви, че има сигнали, че екипът на Тръмп „ги чува“.

Малко преди това САЩ и Украйна обявиха, че са подготвили „актуализирана и усъвършенствана“ рамка за мир, която коригира първоначалния план на Тръмп, смятан в Киев и Европа за прекалено благоприятен за Москва.

В съвместно изявление след разговорите в Женева двете делегации определиха срещата като „много продуктивна“, като уточниха, че обсъжданията ще продължат. Белият дом посочи, че обновената версия съдържа подсилени гаранции за сигурност, а украинската страна е заявила, че новият вариант отговаря на националните ѝ интереси.

Марко Рубио, държавният секретар на САЩ и ръководител на американската делегация, коментира, че са намалени редица нерешени въпроси, но остават теми като ролята на НАТО, които изискват решения на по-високо политическо ниво. Той определи срещата като „най-ползотворната от дълго време“.

Рубио омаловажи и крайния срок на Тръмп за отговор до четвъртък, намеквайки, че преговорите ще продължат: „Това е много деликатен момент“, подчерта той.

Междувременно планът на Тръмп предизвика тревога в Киев и европейските столици. Зеленски заяви, че Украйна е изправена пред „много труден избор – да загуби достойнството си или ключов партньор“.

Европейските държави готвят корекции – например ограничаването на украинската армия да бъде до 800 000 души, а преговорите за територии да започнат „от линията на съприкосновение“, гласи документ, подготвен от Берлин, Париж и Лондон.

Германският канцлер Фридрих Мерц каза, че е дал ясно да се разбере на Тръмп:

„Стоим изцяло зад Украйна и нейният суверенитет не трябва да бъде застрашен.“

Ръководителят на украинската делегация Андрий Ермак заяви, че разговорите показват „много добър напредък към справедлив и траен мир“.

Оптимистичните оценки контрастират с критиките на Тръмп, че Украйна била неблагодарна – което накара Зеленски публично да изрази благодарност към американския президент, отбелязват Ройтерс и АП.