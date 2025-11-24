НА ЖИВО
      понеделник, 24.11.25
          
          
          
          Зеленски и Тръмп готвят ключова среща във Вашингтон за мирния план

          Володимир Зеленски
          Володимир Зеленски
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Американски и украински представители обсъждат възможно посещение на украинския президент Володимир Зеленски във Вашингтон още тази седмица, за да разговаря с американския президент Доналд Тръмп относно мирния план за прекратяване на войната, съобщава Ройтерс, позовавайки се на информирани източници.

          По думите на един от тях, основният фокус е двамата лидери да обсъдят най-чувствителните елементи от американското предложение, включително въпроса за териториите. Все още няма потвърдена дата за визитата.

          Зеленски към Европа: „Коригираме плана на Тръмп — за истински мир“ Зеленски към Европа: „Коригираме плана на Тръмп — за истински мир“

          Вчера в Женева украински, американски и европейски представители проведоха разговори по американския мирен план, след като по-рано Тръмп даде срок до четвъртък Зеленски да одобри проекта от 28 точки, който предвижда териториални отстъпки, ограничения за украинската армия и отказ от стремежите за членство в НАТО.

          Европейските сили – Германия, Франция и Великобритания, представиха собствено контрапредложение, което следва американския план, но предлага промени по всяка точка, съобщава Ройтерс.

          В своето вечерно обръщение Зеленски заяви, че има сигнали, че екипът на Тръмп „ги чува“.

          Малко преди това САЩ и Украйна обявиха, че са подготвили „актуализирана и усъвършенствана“ рамка за мир, която коригира първоначалния план на Тръмп, смятан в Киев и Европа за прекалено благоприятен за Москва.

          В съвместно изявление след разговорите в Женева двете делегации определиха срещата като „много продуктивна“, като уточниха, че обсъжданията ще продължат. Белият дом посочи, че обновената версия съдържа подсилени гаранции за сигурност, а украинската страна е заявила, че новият вариант отговаря на националните ѝ интереси.

          Зеленски: „Ще пренапиша плана на Тръмп – точка по точка“ Зеленски: „Ще пренапиша плана на Тръмп – точка по точка“

          Марко Рубио, държавният секретар на САЩ и ръководител на американската делегация, коментира, че са намалени редица нерешени въпроси, но остават теми като ролята на НАТО, които изискват решения на по-високо политическо ниво. Той определи срещата като „най-ползотворната от дълго време“.

          Рубио омаловажи и крайния срок на Тръмп за отговор до четвъртък, намеквайки, че преговорите ще продължат: „Това е много деликатен момент“, подчерта той.

          Междувременно планът на Тръмп предизвика тревога в Киев и европейските столици. Зеленски заяви, че Украйна е изправена пред „много труден избор – да загуби достойнството си или ключов партньор“.

          Европейските държави готвят корекции – например ограничаването на украинската армия да бъде до 800 000 души, а преговорите за територии да започнат „от линията на съприкосновение“, гласи документ, подготвен от Берлин, Париж и Лондон.

          Зеленски: „Ще пренапиша плана на Тръмп – точка по точка“ Зеленски: „Ще пренапиша плана на Тръмп – точка по точка“

          Германският канцлер Фридрих Мерц каза, че е дал ясно да се разбере на Тръмп:

          „Стоим изцяло зад Украйна и нейният суверенитет не трябва да бъде застрашен.“

          Ръководителят на украинската делегация Андрий Ермак заяви, че разговорите показват „много добър напредък към справедлив и траен мир“.

          Оптимистичните оценки контрастират с критиките на Тръмп, че Украйна била неблагодарна – което накара Зеленски публично да изрази благодарност към американския президент, отбелязват Ройтерс и АП.

