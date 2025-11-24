Зеленски посочи „главния проблем“ в преговорите с Русия: Путин иска юридическо признание на „откраднатите“ територии

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че „главният проблем“ в мирните преговори е искането на държавния глава на Русия Владимир Путин за правно признаване на територията, която той е „откраднал“ от Украйна. Той направи това изявление по време на реч пред шведския парламент, предава BBC.

- Реклама -

„Това би нарушило принципа на териториална цялост и суверенитет“, заяви той.

В същото време украинският президент подчерта, че „границите не могат да бъдат променяни със сила“.

„Продължавайте да оказвате натиск върху Русия. Русия продължава да убива хора“, добави той.

Според Зеленски, позволяването на Русия да завземе земя със сила би създало опасен прецедент.

„Международното право признава териториалната цялост и суверенитета на Украйна. Анексирането на Крим от Русия през 2014 г. и окупацията на няколко други региона директно оспориха този принцип и идеята, че мирното уреждане може да възнагради Москва за нейната агресия, е неприемлива“, смята Зеленски.