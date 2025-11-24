НА ЖИВО
          Зеленски: Украйна е в критичен момент на политически натиск в преговорите със САЩ

          Володимир Зеленски
          Володимир Зеленски
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че страната му е в „критичен момент" от преговорите със САЩ за прекратяване на войната с Русия и също така Киев е подложен на голям политически натиск.

          „Сега сме в критичен момент. Има много шум в медиите, много политически натиск. Ще продължим да работим с нашите партньори, преди всичко със САЩ, за да търсим компромиси, които ще ни укрепят, а не ще ни отслабят. И ще продължим да обясняваме колко е опасно да се преструваме, че агресията може да бъде игнорирана, сякаш всичко е „победено" само по себе си", заяви президентът по време на видеообръщение на срещата на върха „Кримска платформа".

