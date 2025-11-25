Арбитър от Унгария ще ръководи мача Лудогорец – Селта

Унгарецът Балаж Берке ще ръководи срещата Лудогорец – Селта от Лига Европа. Двубоят е в четвъртък (27-и ноември) от 19:45 часа на стадион „Хювефарма Арена“. Мачът ще бъде и европейски дебют за новия наставник на шампионите Пер-Матиас Хьогмо който пое поста при „орлите“ миналата седмица.

- Реклама -

Помощници на Берке ще бъдат изключително опитният Венцел Тот, който има над 100 европейски срещи, както Петер Кобор, а Бенце Чонка е четвърди съдия. Отговорниците за системата за видеоповторения (ВАР) също са от Унгария. Тамаш Богнар е главен ВАР-съдия, а Ференц Карако е асистент-ВАР-съдия.

Костас Капитанис от Гърция е Съдийски наблюдател, а Душан Гелич от Сърбия е делегат на УЕФА.

41-годишният Берке е съдия на ФИФА от 2109-а година, три пъти е избиран за №1 в Унгария. Името му нашумя тази есен, тъй като той ръководи най-резултатната Световна квалификация в зона Европа между Норвегия и Молдова, завършила 11:1 (на 9-и септември 2025-а година). Иначе извън футбола работи в общината в град Надиканиджа, където и живее.