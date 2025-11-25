НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 25.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Арбитър от Унгария ще ръководи мача Лудогорец – Селта

          Двубоят е в четвъртък (27-и ноември) от 19:45 часа на стадион „Хювефарма Арена“ в Разград

          0
          8
          Снимка: www.facebook.com/pfcludogorets1945
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Унгарецът Балаж Берке ще ръководи срещата Лудогорец – Селта от Лига Европа. Двубоят е в четвъртък (27-и ноември) от 19:45 часа на стадион „Хювефарма Арена“. Мачът ще бъде и европейски дебют за новия наставник на шампионите Пер-Матиас Хьогмо който пое поста при „орлите“ миналата седмица.

          - Реклама -

          Помощници на Берке ще бъдат изключително опитният Венцел Тот, който има над 100 европейски срещи, както Петер Кобор, а Бенце Чонка е четвърди съдия. Отговорниците за системата за видеоповторения (ВАР) също са от Унгария. Тамаш Богнар е главен ВАР-съдия, а Ференц Карако е асистент-ВАР-съдия.

          Костас Капитанис от Гърция е Съдийски наблюдател, а Душан Гелич от Сърбия е делегат на УЕФА.

          41-годишният Берке е съдия на ФИФА от 2109-а година, три пъти е избиран за №1 в Унгария. Името му нашумя тази есен, тъй като той ръководи най-резултатната Световна квалификация в зона Европа между Норвегия и Молдова, завършила 11:1 (на 9-и септември 2025-а година). Иначе извън футбола работи в общината в град Надиканиджа, където и живее.

          Унгарецът Балаж Берке ще ръководи срещата Лудогорец – Селта от Лига Европа. Двубоят е в четвъртък (27-и ноември) от 19:45 часа на стадион „Хювефарма Арена“. Мачът ще бъде и европейски дебют за новия наставник на шампионите Пер-Матиас Хьогмо който пое поста при „орлите“ миналата седмица.

          - Реклама -

          Помощници на Берке ще бъдат изключително опитният Венцел Тот, който има над 100 европейски срещи, както Петер Кобор, а Бенце Чонка е четвърди съдия. Отговорниците за системата за видеоповторения (ВАР) също са от Унгария. Тамаш Богнар е главен ВАР-съдия, а Ференц Карако е асистент-ВАР-съдия.

          Костас Капитанис от Гърция е Съдийски наблюдател, а Душан Гелич от Сърбия е делегат на УЕФА.

          41-годишният Берке е съдия на ФИФА от 2109-а година, три пъти е избиран за №1 в Унгария. Името му нашумя тази есен, тъй като той ръководи най-резултатната Световна квалификация в зона Европа между Норвегия и Молдова, завършила 11:1 (на 9-и септември 2025-а година). Иначе извън футбола работи в общината в град Надиканиджа, където и живее.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Червена инвазия: 3000 фенове на ЦСКА ще могат да гледат мача със Спартак Варна

          Николай Минчев -
          ЦСКА получи 3000 билета от Спартак Варна за предстоящата среща между двата тима от 17-ия кръг на Първа лига. Мачът на "Коритото" е в...
          Други

          Цеко Минев: Лишаването от българския флаг на Олимпиадата ще демотивира спортистите

          Николай Минчев -
          БФ Ски даде пресконференция по повод началото на новия сезон и преди Световната купа по сноуборд в Банско в средата на януари 2026. Освен...
          Футбол

          Валери Божинов за Боби Михайлов: Пожелавам ти онази сила, която имат само шампионите

          Николай Минчев -
          Валери Божинов отправи окуражителни думи към Боби Михайлов. Бившият капитан на България и на Левски е шеф на родния футбол между 2005 и 2023...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions