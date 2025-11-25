НА ЖИВО
          Австралия въвежда световен прецедент: пълна забрана за социалните мрежи за лица под 16 годин

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          От 10 декември в Австралия влиза в сила първата в света пълна забрана за ползване на социални мрежи от деца под 16-годишна възраст. Мярката цели да намали риска от кибертормоз, вредни алгоритми и дезинформация, но предизвиква сериозен обществен дебат.

          Мнозина тийнейджъри и родители предупреждават, че новите ограничения може да спрат развитието на умения, които младите придобиват именно чрез дигиталните платформи.

          Тийнейджърът Дими смята, че забраната лишава младите хора от среда, която вече е част от ежедневието:

          „В днешно време социалните мрежи се използват много. Хората прекарват може би една трета от живота си на телефоните. Жал ми е за младите поколения, които имат желание да направят нещо страхотно, но ще бъдат възпрепятствани.“

          Много младежи използват платформите не само за забавление, но и за да развиват конкретни дигитални умения – монтаж на видеа, писане на сценарии, планиране и създаване на съдържание. Самият Дими качва видеа с идея да изгради свой бъдещ личен бранд:

          „Качвам рутината си, за да могат хората да видят какво правя и един ден да изградя личен бранд.“

          Притесненията не идват само от тийнейджърите. Родителят Марк споделя, че именно в тази възраст децата му са развили ценни умения:

          „На възраст между 13 и 16 години нашите деца създаваха съдържание… В същото време се учеха да работят с програми за монтаж и сами да планират свои проекти.“

          Според родители и създатели на съдържание дигиталната среда не е непременно опасна, ако се регулира правилно. Те вярват, че с подходящи механизми тя може да бъде пространство за учене, творчество и безопасно общуване.

          Трагедия на Околовръстното: семейство загина след челен удар с камион

          Тийнейджърът Дими смята, че забраната лишава младите хора от среда, която вече е част от ежедневието:

          „В днешно време социалните мрежи се използват много. Хората прекарват може би една трета от живота си на телефоните. Жал ми е за младите поколения, които имат желание да направят нещо страхотно, но ще бъдат възпрепятствани.“

          Много младежи използват платформите не само за забавление, но и за да развиват конкретни дигитални умения – монтаж на видеа, писане на сценарии, планиране и създаване на съдържание. Самият Дими качва видеа с идея да изгради свой бъдещ личен бранд:

          „Качвам рутината си, за да могат хората да видят какво правя и един ден да изградя личен бранд.“

          Притесненията не идват само от тийнейджърите. Родителят Марк споделя, че именно в тази възраст децата му са развили ценни умения:

          „На възраст между 13 и 16 години нашите деца създаваха съдържание… В същото време се учеха да работят с програми за монтаж и сами да планират свои проекти.“

          Според родители и създатели на съдържание дигиталната среда не е непременно опасна, ако се регулира правилно. Те вярват, че с подходящи механизми тя може да бъде пространство за учене, творчество и безопасно общуване.

