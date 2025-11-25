Австралия въвежда световен прецедент: пълна забрана за социалните мрежи за лица под 16 годин

От 10 декември в Австралия влиза в сила първата в света пълна забрана за ползване на социални мрежи от деца под 16-годишна възраст. Мярката цели да намали риска от кибертормоз, вредни алгоритми и дезинформация, но предизвиква сериозен обществен дебат.
Мнозина тийнейджъри и родители предупреждават, че новите ограничения може да спрат развитието на умения, които младите придобиват именно чрез дигиталните платформи.
Тийнейджърът Дими смята, че забраната лишава младите хора от среда, която вече е част от ежедневието:
Много младежи използват платформите не само за забавление, но и за да развиват конкретни дигитални умения – монтаж на видеа, писане на сценарии, планиране и създаване на съдържание. Самият Дими качва видеа с идея да изгради свой бъдещ личен бранд:
Притесненията не идват само от тийнейджърите. Родителят Марк споделя, че именно в тази възраст децата му са развили ценни умения:
Според родители и създатели на съдържание дигиталната среда не е непременно опасна, ако се регулира правилно. Те вярват, че с подходящи механизми тя може да бъде пространство за учене, творчество и безопасно общуване.
