      вторник, 25.11.25
          Банките в Сърбия спират разплащанията с НИС, ако не получи лиценз за работа в срок

          Снимка: nis.rs
          Търговските банки ще прекратят разплащанията с петролната индустрия (НИС), ако компанията не получи лиценз от Съединените щати за дейността си в предвидения срок, съобщи Асоциацията на банките в Сърбия.

          По повод предупрежденията за евентуално въвеждане на „вторични“ американски санкции срещу Сръбската народна банка (СНБ) и търговските банки заради работата им с НИС, от асоциацията заявиха, че банките остават ангажирани с опазването на стабилността на финансовата система на страната.

          Американските санкции срещу НИС са в сила от 9 октомври заради руското участие в собствеността на компанията, като целта на администрацията във Вашингтон е да попречи на Русия да използва приходите за войната в Украйна.

          По-рано Сръбската народна банка обяви, че ако НИС не получи лиценз за работа в посочения срок, ще прекрати разплащанията с компанията, за да не бъде „по никакъв начин поставена под въпрос стабилността на вътрешната финансова система“.

          Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че от понеделник нито една банка няма да работи с НИС, ако дружеството не получи оперативен лиценз.

          Централната банка вече е получила предупреждение за възможно налагане на т.нар. вторични санкции заради НИС.

          „Получихме предупреждение като институция, която си сътрудничи с търговски субект под санкции. За нас това е сериозно предупреждение“, каза управителят на Сръбската народна банка Йоргованка Табакович на 19 ноември.

          Тя уточни, че централната банка не е получила по-точно обяснение какво биха означавали тези вторични санкции. Американският Държавен департамент нито потвърди, нито отрече информацията.

          НИС съобщи на 19 ноември, че е поискала от Съединените щати нов лиценз за работа, докато продължават преговорите между акционерите и заинтересованите страни за промяна на собствеността.

