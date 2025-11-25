НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 25.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Белият Дом: Тръмп  спря финансирането на Украйна (ВИДЕО)

          0
          107
          Доналд Тръмп
          Доналд Тръмп
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп е спрял финансирането на Украйна за сметка на американския бюджет. Това заяви прессекретарят на Белия Дом Каролайн Левит, предава Clash Report.

          - Реклама -

          По думите й, САЩ не могат непрестанно да продават оръжието си на НАТО за нуждите на Украйна. Говорителят на Белия дом отбеляза, че това не може да продължава вечно.

          Левит подчерта, че Тръмп иска войната в Украйна да приключи.

          „Тръмп е мирновременен президент и затова е ангажиран с възможно най-бързото прекратяване на войната в Украйна. Той остава оптимист и обнадежден“, добави Левит.

          Тя заяви, че американските екипи работят денонощно, за да финализират „мирното споразумение“, което САЩ подготвиха и предоставиха на Украйна.

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп е спрял финансирането на Украйна за сметка на американския бюджет. Това заяви прессекретарят на Белия Дом Каролайн Левит, предава Clash Report.

          - Реклама -

          По думите й, САЩ не могат непрестанно да продават оръжието си на НАТО за нуждите на Украйна. Говорителят на Белия дом отбеляза, че това не може да продължава вечно.

          Левит подчерта, че Тръмп иска войната в Украйна да приключи.

          „Тръмп е мирновременен президент и затова е ангажиран с възможно най-бързото прекратяване на войната в Украйна. Той остава оптимист и обнадежден“, добави Левит.

          Тя заяви, че американските екипи работят денонощно, за да финализират „мирното споразумение“, което САЩ подготвиха и предоставиха на Украйна.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Украйна поиска от САЩ спиране на огъня от Русия, за да започне мирни преговори

          Иван Христов -
          По време на среща с представители на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, делегация на Украйна е изразила позицията, че е трудно да...
          Война

          В Украйна е обявена нова въздушна тревога заради излитане на МиГ-31 с ракети „Кинжал“

          Иван Христов -
          В Украйна е обявена въздушна тревога след излитането на руски изтребител МиГ-31К, самолет-носител на хиперзвуковата ракета „Кинжал“. Това съобщи РБК-Украйна, позовавайки се на Telegram...
          Война

          Русия нанесе масирани комбинирани удари в Киев с крилати, балистични ракети и дронове

          Иван Христов -
          В нощта срещу 25 ноември Киев бе подложен на масирана атака от Русия с крилати, балистични ракети и дронове, съобщава РБК-Украйна. Руската армия използва крилати...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions