Белият Дом: Тръмп  спря финансирането на Украйна (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е спрял финансирането на Украйна за сметка на американския бюджет. Това заяви прессекретарят на Белия Дом Каролайн Левит, предава Clash Report.

По думите й, САЩ не могат непрестанно да продават оръжието си на НАТО за нуждите на Украйна. Говорителят на Белия дом отбеляза, че това не може да продължава вечно.

Левит подчерта, че Тръмп иска войната в Украйна да приключи.

„Тръмп е мирновременен президент и затова е ангажиран с възможно най-бързото прекратяване на войната в Украйна. Той остава оптимист и обнадежден“, добави Левит.

Тя заяви, че американските екипи работят денонощно, за да финализират „мирното споразумение“, което САЩ подготвиха и предоставиха на Украйна.