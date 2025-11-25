НА ЖИВО
          БФС глоби с общо над 8 хиляди лева Ботев Пловдив и ЦСКА

          "Канарчетата" трябва да платят 5500 лв., а "червените" са глобени с общо 2800 лв.

          Снимка: www.facebook.com/BulgarianFootballUnion/?locale=bg_BG
          Дисциплинарната комисия към БФС излезе с решения след поредния кръг от Първа лига. Най-сериозни са санкциите за ръководствата на ЦСКА и Ботев Пловдив, които ще трябва да плащат солено, заради отношението на феновете в дербито между отборите. 

          От Централата наложиха и предупреждение за лишаване от домакинство на „жълто-черните“ заради хвърлен предмет. 

          Решенията на БФС:

          „За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Берое“ гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

          За неспазване изискванията за осъществяване на надеждна охрана на футболната среща, на основание чл. 37, ал.1, т.30 от ДП /2025/2026/  ДК наказва ПФК „Берое“ гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

          За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК „Спартак“ гр. Варна с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

          За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „ЦСКА“ гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

          За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/, ДК наказва  ПФК „ЦСКА“ гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

          За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „ЦСКА“ гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

          За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Ботев“ гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

          За навлизане на публика на пистата след края на срещата, на основание чл. 37, ал.1, т.1, б. Б, предложение 5 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Ботев“ гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

          За хвърлен предмет с последствие, на основание чл. 37, ал.1, т.4, б. Б, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Ботев“ гр. Пловдив с предупреждение за лишаване от домакинство и имуществена санкция в размер на 2000 лева.

          За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Добруджа“ гр. Добрич с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

          За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Локомотив“ гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 300 лева.

          За издигане на плакати с нецензурно съдържание, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Г от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Локомотив“ гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

          За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Славия“ гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева“, написаха от ДК на официалния сайт на БФС.

