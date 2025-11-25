НА ЖИВО
          Болсонаро ще трябва да излежи 27 години затвор, всички обжалвания са изчерпани

          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Жаир Болсонаро е изчерпал всички възможни обжалвания срещу 27-годишната си присъда за опит за преврат.

          Това става ясно от документ на Върховния съд.  Сега бившият бразилски президент ще трябва да излежи присъдата си. Седемдесетгодишният Жаир Болсонаро беше под домашен арест от началото на август, но в събота беше поставен под стража заради „висок риск от бягство“, след като се опита да унищожи електронната си гривна.  През месец септември Върховният съд го призна за виновен, че е ръководител на „престъпна организация“, която е заговорничила да осигури неговото „авторитарно задържане на властта“ след победата на левия му съперник Луис Инасио Лула да Силва на изборите през октомври 2022 г. Жалбата му беше официално отхвърлена в средата на ноември.

          След като днес Върховният съд публикува документа, удостоверяващ, че не е възможно по-нататъшно обжалване, заповедта за изпълнение на присъдата трябва да бъде издадена незабавно от съдията, отговарящ за делото, Александър де Мораес. Остава неяснота относно това къде бившият президент (2019-2022) ще излежи присъдата си. Той е в предварителен арест от събота в централата на федералната полиция в Бразилия.

          Според съдия Мораес, Жаир Болсонаро се е опитал да унищожи електронната си гривна малко след полунощ в събота с надеждата да избяга по време на планирана демонстрация от негови поддръжници близо до дома му в столицата.

          - Реклама -

