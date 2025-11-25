НА ЖИВО
          Бюджет 2026 влиза във финалната фаза: комисиите започват второ четене

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Първата план-сметка в евро за 2026 година влиза на второ четене в комисиите на Народното събрание, като очакванията са до края на седмицата бюджетът за следващата година – заедно с тези на Общественото осигуряване и Здравната каса – да бъдат окончателно гласувани и в пленарната зала.

          Процесът се развива на фона на остър разнобой между социалните партньори. След като синдикатите категорично отхвърлиха параметрите и излязоха на протести, работодателските организации също заявиха, че е възможно да предприемат подобни действия.

          Междувременно срокът за предложения за промени по отделни текстове и пера вече изтече. Той беше съкратен от 7 на 3 дни, като право да правят корекции имаха парламентарните групи, отделни народни представители и парламентарните комисии.

          Припомняме, че по време на разглеждането на бюджета за настоящата година партия „Възраждане“ внесе рекордните над 38 хиляди предложения за поправки – ход, който значително забави процедурата.

