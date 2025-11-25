CBS News: Украйна се е съгласила на предложения от САЩ план за мир

Правителството на Украйна се е съгласило на мирното споразумение, постигнато с посредничеството на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, за спиране на близо четиригодишната офанзива на Русия, съобщава CBS News, позовавайки се на американски служител.

- Реклама -

Той и съветникът по националната сигурност на украинския президент Рустем Умеров заявиха, че е постигнато общо разбирателство по предложението, но детайлите все още трябва да бъдат уточнени.

„Украинците са се съгласили на мирното споразумение. Има някои дребни детайли, които трябва да бъдат изгладени, но те са съгласни на мирно споразумение“, казва американският служител.

Тази новина се разпространи, докато министърът на армията на САЩ Дан Дрискол е в Абу Даби на среща с руски представители. Русия, която нахлу в Украйна, все още не е коментирала постигнатите в Абу Даби договорености.

Говорител на американските военни в Абу Даби заяви пред CBS News, че Дрискол е прекарал часове в преговори с руски представители във вторник, появявайки се на срещи през целия ден. Той заяви:

„Оставаме големи оптимисти. Министър Дрискол е оптимист. Надяваме се скоро да чуем отговор от руснаците. Нещата се развиват бързо“.

Американски служител заяви пред CBS News, че украинска делегация също е присъствала и е във връзка с Дрискол и неговия екип.

Източник, запознат със ситуацията, заяви, че Дрискол работи в Абу Даби по преработена версия на 28-точковото предложение на Белия дом след продуктивни разговори в Женева.