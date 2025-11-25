Цеко Минев: Лишаването от българския флаг на Олимпиадата ще демотивира спортистите

БФ Ски даде пресконференция по повод началото на новия сезон и преди Световната купа по сноуборд в Банско в средата на януари 2026. Освен това, за състезателите ни в зимните спортове предстои и Олимпиада в Милано-Кортино в периода 6-22 февруари. На брифинга днес присъстваха президентът на БФ Ски Цеко Минев, вицепрезидентът на Федерацията Георги Бобев, състезателите Алберт Попов (ски), Радослав Янков, Малена и Тервел Замфирови (сноуборд), техните треньори, както и техническият директор на СК в Банско Виктор Гичев.

„Поредна година, която е много предизвикателна за БФ Ски. Олимпийска година, натоварени сме с много очаквания. Мисля, че се движим с едно добро темпо към целите, които сме си поставили. Нещата започнаха да се случват. Всички наши състезатели са подготвени. Този сезон, който предстои, е изключително важен. Световни купи, Олимпиада, на която се надяваме да постигнем по-сериозни успехи. Пътят до Милано-Кортина е осеян с много добри резултати, тренировки и труд. Миналата година можем да се гордеем. Всички наши състезатели постигнаха изключителни резултати. Това ни дава повод и желание да надграждат през този сезон“, започна Минев и допълни:

„В действителност той започна. От тази седмица Алберт е отново в топ 10 на света, Влади Зографски е 12-и на първата световна купа в Лилехамер, което говори, че и той е надградил. Работи с немския национален отбор. Надяваме се и в направлението сноуборд да направят нужното, за да покажат в каква форма са. Направили са една много добра и пълноценна подготовка. Има страшно много детайли. Преди сезона, преди Олимпиадата, последното важно нещо е Световната купа в Банско. Ще опитаме да вземем още някоя и друга квота. Конкуренцията ще е много голяма“.

„Изпратихме сезон 2024-25, освен със 100 години, като най-успешния откъм резултати. Летвата е вдигната много високо. С голяма благодарност към всички, които допринасят. Министерството на младежта и спорта, нашите основни спонсори, за да можем да осъществяваме тази програма, която сме набелязали. Ние имаме 10 квоти – в алпийски ски, сноуборд, ски бягане и ски скокове“, обясни Бобев.

„При мен сезонът започна. Минаха първите два старта. Направихме страхотна подготовка през лятото. След това вече и на сняг. Първите стартове още не знаеш къде се намираш. Чувствам се стабилен, знам, че може да давам газ, спокоен съм. С четвъртото спускане успях да направя това, което мога. Това ще ми даде увереност. Едни по-постоянни класирания в топ 10 са постижими, това е и моята цел. Надявам се върховата ми форма да дойде именно в Милано-Кортина“, изрази очакванията си Алберт Попов, който стана девети на слалома в Гургл, Австрия през уикенда.

Радослав Янков пък започва 20-ия си сезон в Световната купа. „Започвам 20-ия си сезон в Световната купа. Предстои четвъртото ми поредно участие на Олимпийски игри. Имахме много добри условия откъм сняг. Отново натоварен сезон, 18 планирани старта за СК. Аз не обичам да си поставям очаквания. Черешката ще бъде в Банско, пети пореден старт – последното състезание за квалификация. Надявам се всички ние от българска страна да зарадваме публиката“.

„Върнахме се от първия си лагер в Австрия. Предстоят ни на мен и Радо стартове. Състезанието в Китай ще се проведе изцяло на изкуствен сняг, никога не съм карала на такъв. Първи олимпийски сезон за мен, но тя е далеч още, засега сме се концентрирали в следващите стартове за СК. Най-вече за стартовете в Европа, защото Китай е по-скоро като контрола. Надявам се да се представя добре“, сподели Малена Замфирова, а брат й Тервел заяви:

„Влизам в този сезон отпочинал и мотивиран. Не трябва да има натоварване с големи очаквания. Надеждите и подготовката се надявам да си кажат думата. Влизам абсолютно спокоен, със самочувствие от последния сезон. Ще се фокусирам основно върху Световната купа в Банско и в първите олимпийски игри, които се надявам да не са ми последните“.

„Да имаме четири човека с потенциал е изключително силно. Относно СК в Банско, в момента върви доста добро планиране. Голяма част от дейностите са планирани. Всичко върви по много добър график. И този сезон ще бъда технически директор на Световната купа. В момента има един българин, който работи на място в Китай – машинист. Надявам се да чуем химна в Банско 2-3 пъти. Вече имаме и дамски представител, който ги натиска немалко“, коментира Виктор Гичев.

Относно това, което може да подобри, Алберт каза: „Миналата година бях в страхотна форма, можеше да има повече резултати в топ 5. Но не си представям по-тежка конкуренция. 30 човека да влязат в секунда и 40 на последното състезание. Мисля, че съм в по-добра форма. Винаги съм си вярвал. Мисля, че ще бъде сполучлив този сезон“, оптимист е той.

На въпрос относно това какво все пак да очакваме след силния минал сезон – евентуално медал от Олимпиада, Минев отвърна: „Присъединявам се към тях. С очакванията е друга работа. Това, което правят, е изключително трудно и са влезли на място, където има нации с огромен потенциал и бюджети. Те не са десетократни, осемдесетократни са разликите. Не може една федерация със 100 млн. бюджет, ние с 2 млн., да се сравняваме. Никакви очаквания, стискаме палци. Да са здрави, да се случват нещата“, сподели президентът на БФ Ски.

Той беше запитан и за ситуацията с Българския олимпийски комитет и опасността от това да дефилираме на Зимните игри под неутрален флаг. „С изключително много усилия. Г-н Бобев поддържа контакт с организационната част на нещата. От една страна дейностите, които Олимпийският комитет трябва да извърши по отношение на нашата делегация – те се извършват, но парите са в старото ръководството, новото извършва другата бюрократична работа. Далеч сме от мисълта по принцип това да е политизирано. Наистина ситуацията е трудна“, призна Минев, а състезателите също разкриха, че ако не дефилират под български флаг, ще бъде удар за тях и ще им подейства много демотивиращо.

„За мен не трябва да се стига до там, ще е удар по самочувствието ни. Каквото може да се направи, да се направи“, каза Алберт, а Радо добави: „И аз се надявам да не се стига до там“.

Тервел пък направи интересна аналогия. „Чували ли сте за ронините? Това са самураи без господар, нашата поява без флаг ще е еквивалентът на това – да сме ронини. Да се скитаме без цел и посока на Олимпийските игри. Ние отиваме да представляваме нашата държава. Лишаването от флаг би било много демотивиращо“.

Бобев коментира и възможността алпийският сноуборд да загуби мястото си на Игрите. „Алпийският сноуборд е в много неудачен за аудиторията час. Основните участници са от Европа, от алпийските държави. Разбираемо, че данните за аудиторията са ниски, тъй като в този час европейската аудитория практически я няма. На база тези данни има едно предложение за изчакване на резултатите от предстоящите дисциплини, едната от които е алпийският сноуборд. Тъй като Италия е с изключително развит алпийски сноуборд. Провеждането на състезанията в Ливиньо ще даде далеч по-различни резултати. По-скоро сме оптимисти за бъдещето на алпийския сноуборд. Да се надяваме, че март ще имаме добри новини“, сподели вицепрезидентът на БФ Ски.

