      вторник, 25.11.25
          Червена инвазия: 3000 фенове на ЦСКА ще могат да гледат мача със Спартак Варна

          Мачът на "Коритото" е в събота, 29 ноември от 17:30 часа

          Снимка: https://www.facebook.com/cskasofiaofficial
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          ЦСКА получи 3000 билета от Спартак Варна за предстоящата среща между двата тима от 17-ия кръг на Първа лига. Мачът на „Коритото“ е в събота, 29 ноември от 17:30 часа. Цената на един пропуск е 15 лв.

          Ето какво написаха „червените“:

          „Армейци,
          Билетите за предстоящото гостуване на ЦСКА на Спартак (Вн) в мач от 17-ия кръг на Първа професионална лига вече са в продажба. Двубоят ще се играе на 29 ноември (събота) от 17:30 ч. на ст. „Спартак“ във Варна.
          Пропуски за гостуващия сектор могат да бъдат закупени онлайн ТУК, както и физически в деня на мача (след 16:00 ч.) от касата, разположена на входа пред „армейската“ трибуна.
          Цената на билета за двубоя е 15 лв., а домакините от Спартак са осигурили 3000 места за феновете на ЦСКА.
          НАПРЕД, ЧЕРВЕНИТЕ!“. 

