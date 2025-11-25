Червена инвазия: 3000 фенове на ЦСКА ще могат да гледат мача със Спартак Варна

ЦСКА получи 3000 билета от Спартак Варна за предстоящата среща между двата тима от 17-ия кръг на Първа лига. Мачът на „Коритото“ е в събота, 29 ноември от 17:30 часа. Цената на един пропуск е 15 лв.

Ето какво написаха „червените“:

„Армейци,

Билетите за предстоящото гостуване на ЦСКА на Спартак (Вн) в мач от 17-ия кръг на Първа професионална лига вече са в продажба. Двубоят ще се играе на 29 ноември (събота) от 17:30 ч. на ст. „Спартак“ във Варна.

Пропуски за гостуващия сектор могат да бъдат закупени онлайн ТУК, както и физически в деня на мача (след 16:00 ч.) от касата, разположена на входа пред „армейската“ трибуна.

Цената на билета за двубоя е 15 лв., а домакините от Спартак са осигурили 3000 места за феновете на ЦСКА.

НАПРЕД, ЧЕРВЕНИТЕ!“.