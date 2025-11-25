Украинският информационен ресурс DeepState, който наскоро актуализира своите интерактивни карти, регистрира девет руски настъпления на фронта през последните 24 часа. Почти всички успехи са локализирани в Донецка област, където руските сили напредват на почти всеки сектор на фронта.

В северната част на региона, на Лиманско направление, руските сили постигнаха успехи близо до Новоселовка. На съседното, Славянско направление, руските войски са напреднали близо до град Северск и село Ямпол.

По-на юг, на Константиновско направление, руските сили напредват при град Торецк, Щербиновка и близо до Катериновка.

На най-горещото Покровско направление, руснаците са постигнали успехи в североизточната част на Покровско-Мирноградската агломерация, район, от който се опитват да затворят обкръжението около разположените там украински части. Тук руските сили напредват при Новоекономическое и Миролюбовка.

Руснаците са постигнали успехи и по-на юг, в източната част на Запорожка област, при Гуляйполе. Тук те са напреднали в района на Затишие.