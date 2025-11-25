НА ЖИВО
          Война

          DeepState регистрира девет руски придвижвания на фронта

          1
          111
          Руската армия
          Руската армия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Украинският информационен ресурс DeepState, който наскоро актуализира своите интерактивни карти, регистрира девет руски настъпления на фронта през последните 24 часа. Почти всички успехи са локализирани в Донецка област, където руските сили напредват на почти всеки сектор на фронта.

          В северната част на региона, на Лиманско направление, руските сили постигнаха успехи близо до Новоселовка. На съседното, Славянско направление, руските войски са напреднали близо до град Северск и село Ямпол.

          По-на юг, на Константиновско направление, руските сили напредват при град Торецк, Щербиновка и близо до Катериновка.

          На най-горещото Покровско направление, руснаците са постигнали успехи в североизточната част на Покровско-Мирноградската агломерация, район, от който се опитват да затворят обкръжението около разположените там украински части. Тук руските сили напредват при Новоекономическое и Миролюбовка.

          Руснаците са постигнали успехи и по-на юг, в източната част на Запорожка област, при Гуляйполе. Тук те са напреднали в района на Затишие.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

