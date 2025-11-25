НА ЖИВО
          Делото срещу бившия кмет на Кърджали Хасан Азис отложено

          Окръжният съд в Кърджали днес не даде ход на делото срещу бившия кмет на общината Хасан Азис. Причината за отлагането е отсъствието на един от адвокатите, което наложи пренасрочване на заседанието.

          Азис и още трима бивши служители на администрацията са обвинени в безстопанственост и присвояване, свързани със сделки за дърва за огрев. Според прокуратурата част от договорите били сключени на значително завишени цени, а в някои случаи официално платените доставки не били извършени.

          Според обвинителния акт Хасан Азис и бившият главен счетоводител са предадени на съд за това, че в периода януари 2018 – януари 2019 г. са присвоили 78 704 лв. от общински средства, предназначени за плащания по два договора за доставка на дърва. Обвинени са в длъжностно присвояване в големи размери и съизвършителство.

          Двамата са обвинени и в безстопанственост – за това, че между декември 2017 и януари 2019 г. не са положили необходимите грижи за опазване на общинско имущество, което според прокуратурата е довело до вреди за общината в размер на 12 459 лв. Обвинения са повдигнати и срещу двама финансови контрольори.

          Пред журналисти Хасан Азис определи процеса като:

          „дело бухалка“,
          намеквайки за политическа мотивация.

          Окръжният прокурор на Кърджали Желязко Стефанов категорично отхвърли тези твърдения и заяви, че няма забавяне или тенденциозност, като уточни, че делото е прехвърлено от закритата Специализирана прокуратура в Окръжната.

          След днешното отлагане съдът насрочи нова дата за старт на процеса – 23 януари.

