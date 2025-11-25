НА ЖИВО
          Делото за трагедията в Кочани продължава на 2 декември

          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Делото за пожара в дискотека „Пулс“ в Кочани, при който загинаха 63 души, продължава на 2 декември. На днешното заседание присъстващите представители на пострадалите заявиха пред съда, че се присъединяват към наказателното преследване и че правата си и обезщетителните си претенции ще търсят по граждански ред, предаде БГНЕС.

          Съдия Дияна Груевска-Илиевска съобщи, че утрешното заседание (26 ноември) се отменя.

          Трагедията от 16 март 2025 г., казва прокуратурата, е резултат от системна небрежност и игнориране на рисковете за безопасността. Дискотеката е работела без противопожарна система, със затворени прозорци, с леснозапалими и токсични материали и само един изход за евакуация. В критичната вечер е бил допуснат неконтролиран достъп на над 600 посетители, сред които и деца след полунощ, без проверки за опасни средства. Участието на група ДНК е било предварително договорено с използване на пиротехника, а вложените материали – особено дунапренът на тавана – при горене са отделили смъртоносни газове. В условията на само един изход това е довело до загубата на младите животи.

