      вторник, 25.11.25
          Доц. д-р Атанас Мангъров: За болниците у нас е добре да има повече болни

          „Здравната ни система е повредена. За болниците у нас е добре да има повече болни, защото така те получават и повече пари.“

          Това каза инфекционистът доц. д-р Атанас Мангъров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          По думите на инфекциониста системата с клинични пътеки я няма никъде по света, но тя се е оказала много добра за получаване на високи доходи от страна на частните болници.

          Доцент Мангъров припомни, че разликата между грипа и настинката не е голяма. Все пак при грипа началото идвало неочаквано и бързо се стигало до висока температура, главоболие и болки в цялото тяло.

          „Когато започне грипната епидемия изведнъж в рамките на една-две седмици изведнъж се разболяват много хора. Сега в момента има много болни (най-вече деца), но състоянието им не е толкова тежко, че да налага влизане в болница“, каза още гостът.

          Политика

          Йоло Денев: Протестирам от есента на 1988-а година

          Златина Петкова -
          "Протестирам от есента на 1988-а година." Това каза доайенът на протестите в България Йоло Денев, който беше гост в предаването "Делници" с водещ Николай Колев....
          Общество

          Строителни предприемачи: За тази година приносът ни към бюджета ще е 15 милиарда лева

          Никола Павлов -
          Строителният сектор е сред най-значимите двигатели на българската икономика, заявиха представители на Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП) на пресконференция, посветена на реалния принос...
          Общество

          Глоба за тийнейджър в Казанлък: Нерегистрирана тротинетка или неправомерен акт?

          Дамяна Караджова -
          Хаос и противоречия бележат първите месеци от прилагането на новите правила за индивидуалните електрически превозни средства като тротинетките.

