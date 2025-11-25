Доц. д-р Атанас Мангъров: За болниците у нас е добре да има повече болни

„Здравната ни система е повредена. За болниците у нас е добре да има повече болни, защото така те получават и повече пари.“

Това каза инфекционистът доц. д-р Атанас Мангъров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

По думите на инфекциониста системата с клинични пътеки я няма никъде по света, но тя се е оказала много добра за получаване на високи доходи от страна на частните болници.

Доцент Мангъров припомни, че разликата между грипа и настинката не е голяма. Все пак при грипа началото идвало неочаквано и бързо се стигало до висока температура, главоболие и болки в цялото тяло.