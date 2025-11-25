НА ЖИВО
          Война

          Дрон със Z падна в Молдова на 25 км от границата с Украйна

          Руски дрон в Молдова
          Руски дрон в Молдова
          В хода на нощната атака на Русия срещу Украйна в Молдова са влезли шест дрона, съобщава Министерството на отбраната на страната, цитирано от „Страна“.

          Един от дроновете има буква Z на опашката и е паднал на покрива на къща в село Кухурещий-де-Жос, което се намира на около 25 км от границата с Украйна.

