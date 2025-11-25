ДЩВ на ВСУ: Руската армия иска да отреже сухопътната връзка между Покровск и Мирноград

Руската армия възнамерява да прекъсне сухопътната връзка между Мирноград и Покровск в близко бъдеще. Според 7-ми корпус за бързо реагиране на Десантно-щурмовите войски (ДЩВ) на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), руските войски оказват натиск върху Мирноград, предава УНИАН.

„Характерът на действията на противника показва намерението му да прекъсне сухопътната комуникация между Мирноград и Покровск в близко бъдеще. Руснаците възнамеряват да обкръжат града, напредвайки към селищата Ровно и Светлое“, се казва в изявлението.

В същото време, ДЩВ възпират настъплението на руснаците в района на Красний Лиман.

„Руснаците се опитват да щурмуват северната част на Мирноград с малки пехотни групи. Врагът напредва денонощно, използвайки въздушни дронове, за да коригира движенията си“, подчертават от 7-ми корпус.

Отбелязва се също, че присъствието на украинските войски в града се засилва, за да се защитят южните покрайнини. В тази зона руснаците се опитват да натрупат жива сила за по-нататъшно настъпление.

Освен това беше съобщено, че в Североизточен Мирноград, 38-ма отделна бригада на морската пехота на ВСУ е заловила четирима руски бойци, които са се опитвали да щурмуват града.

„Трима от задържаните са бивши затворници, които са били освободени след подписване на военни договори. Според руснаците, преди щурма те са живели в мазето на сграда в съседно село в продължение на четири дни. На щурмовите части не е била осигурена храна или вода“, се казва в доклада.