НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 25.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          ДЩВ на ВСУ: Руската армия иска да отреже сухопътната връзка между Покровск и Мирноград

          0
          5
          Руски оръдия
          Руски оръдия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската армия възнамерява да прекъсне сухопътната връзка между Мирноград и Покровск в близко бъдеще. Според 7-ми корпус за бързо реагиране на Десантно-щурмовите войски (ДЩВ) на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), руските войски оказват натиск върху Мирноград, предава УНИАН.

          - Реклама -

          „Характерът на действията на противника показва намерението му да прекъсне сухопътната комуникация между Мирноград и Покровск в близко бъдеще. Руснаците възнамеряват да обкръжат града, напредвайки към селищата Ровно и Светлое“, се казва в изявлението.

          В същото време, ДЩВ възпират настъплението на руснаците в района на Красний Лиман.

          „Руснаците се опитват да щурмуват северната част на Мирноград с малки пехотни групи. Врагът напредва денонощно, използвайки въздушни дронове, за да коригира движенията си“, подчертават от 7-ми корпус.

          Отбелязва се също, че присъствието на украинските войски в града се засилва, за да се защитят южните покрайнини. В тази зона руснаците се опитват да натрупат жива сила за по-нататъшно настъпление.

          Освен това беше съобщено, че в Североизточен Мирноград, 38-ма отделна бригада на морската пехота на ВСУ е заловила четирима руски бойци, които са се опитвали да щурмуват града.

           „Трима от задържаните са бивши затворници, които са били освободени след подписване на военни договори. Според руснаците, преди щурма те са живели в мазето на сграда в съседно село в продължение на четири дни. На щурмовите части не е била осигурена храна или вода“, се казва в доклада.

          Руската армия възнамерява да прекъсне сухопътната връзка между Мирноград и Покровск в близко бъдеще. Според 7-ми корпус за бързо реагиране на Десантно-щурмовите войски (ДЩВ) на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), руските войски оказват натиск върху Мирноград, предава УНИАН.

          - Реклама -

          „Характерът на действията на противника показва намерението му да прекъсне сухопътната комуникация между Мирноград и Покровск в близко бъдеще. Руснаците възнамеряват да обкръжат града, напредвайки към селищата Ровно и Светлое“, се казва в изявлението.

          В същото време, ДЩВ възпират настъплението на руснаците в района на Красний Лиман.

          „Руснаците се опитват да щурмуват северната част на Мирноград с малки пехотни групи. Врагът напредва денонощно, използвайки въздушни дронове, за да коригира движенията си“, подчертават от 7-ми корпус.

          Отбелязва се също, че присъствието на украинските войски в града се засилва, за да се защитят южните покрайнини. В тази зона руснаците се опитват да натрупат жива сила за по-нататъшно настъпление.

          Освен това беше съобщено, че в Североизточен Мирноград, 38-ма отделна бригада на морската пехота на ВСУ е заловила четирима руски бойци, които са се опитвали да щурмуват града.

           „Трима от задържаните са бивши затворници, които са били освободени след подписване на военни договори. Според руснаците, преди щурма те са живели в мазето на сграда в съседно село в продължение на четири дни. На щурмовите части не е била осигурена храна или вода“, се казва в доклада.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Макрон: Войските на три страни от НАТО ще бъдат разположени в Украйна

          Иван Христов -
          След подписването на мирно споразумение – не по време на войната – има планове за разполагане в Украйна на „сили за гарантиране на сигурността“...
          Война

          DeepState регистрира девет руски придвижвания на фронта

          Иван Христов -
          Украинският информационен ресурс DeepState, който наскоро актуализира своите интерактивни карти, регистрира девет руски настъпления на фронта през последните 24 часа. Почти всички успехи са...
          Война

          Русия нанесе масирана атака с дронове в Одеса

          Иван Христов -
          Руската армия продължи масираната си атака с дронове срещу Одеса и предградията ѝ във вторник сутринта, съобщава УНИАН. „Вечерта на 24 ноември и през нощта...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions