Еспаньол не даде шанс на Севиля

Еспаньол победи Севиля с 2:1 в последен мач от 13-ия кръг на испанското първенство. По този начин „папагалчетата“ вече са в Топ 6 на Ла Лига с 21 точки. Севилци остават 11-и с 16 точки.

Трите гола паднаха през второто полувреме.

Ветеранът Пере Мила (33) откри резултата за домакините в 48-ата минута. В 84-ата резервата Роберто Фернандес покачи на 2:0. Силите на гостите стигнаха само за почетно попадение. Вкара го бразилският защитник Маркао в 86-ата минута.