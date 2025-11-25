НА ЖИВО
          Еспаньол не даде шанс на Севиля

          "Папагалчетата" вече са в Топ 6 на Ла Лига

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Еспаньол победи Севиля с 2:1 в последен мач от 13-ия кръг на испанското първенство. По този начин „папагалчетата“ вече са в Топ 6 на Ла Лига с 21 точки. Севилци остават 11-и с 16 точки.

          Трите гола паднаха през второто полувреме.

          Ветеранът Пере Мила (33) откри резултата за домакините в 48-ата минута. В 84-ата резервата Роберто Фернандес покачи на 2:0. Силите на гостите стигнаха само за почетно попадение. Вкара го бразилският защитник Маркао в 86-ата минута.

          Спорт

          Евертън победи Манчестър Юнайтед, въпреки глупостта на Идриса Гай

          Станимир Бакалов -
          Евертън победи с минималното 1:0 Манчестър Юнайтед въпреки голямата глупост, която сътвори Идриса Гана Гей, оставяйки отбора си с човек по-малко още в 13-ата...
          Спорт

          Суперлигата заведе исторически иск срещу УЕФА

          Станимир Бакалов -
          Суперлигата официално активира процедурата за завеждане на многомилиарден иск срещу УЕФА като част от процеса за търсене на обезщетение за нанесени щети. Сумата, която...
          Спорт

          Ето кога ще е готов паметникът на Динко Дерменджиев

          Станимир Бакалов -
          Паметникът на легендата на Ботев (Пловдив) Динко Дерменджиев ще бъде открит на 1 май 2026 година. Това обявиха от фондация „Жълто и Черно“ . Събраната...

