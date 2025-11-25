Евертън победи Манчестър Юнайтед, въпреки глупостта на Идриса Гай

Евертън победи с минималното 1:0 Манчестър Юнайтед въпреки голямата глупост, която сътвори Идриса Гана Гей, оставяйки отбора си с човек по-малко още в 13-ата минута.

- Реклама -

Единственото попадение в срещата бе дело на Киърън Дюсбъри-Хол.

Двата тима имат по 18 точки в актива си, като „червените дяволи“ са 10-и, а Евертън е позиция по-надолу.

Първата лоша новина за Дейвид Мойс бе в деветата минута, когато Шеймъс Колмън трябваше принудително да излезе от игра, заменен от Джейк О`Брайън.

Минути след това последва нов „удар“ за Мойс. „Карамелите“ останаха с човек по-малко в 13-ата минута след червен картон на Идриса Гана Гей.

36-годишният сенегалец удари шамар на съотборника си Майкъл Кийн и бе пратен под душовете от Тони Харингтън. Гей бе изключително афектиран от случилото се и трябваше да бъде сериозно успокояван от Джордан Пикфорд преди да напусне терена на „Олд Трафорд“.

Въпреки числения си пасив Евертън бе отборът, който реализира. В 29-ата минута хубав пробив от Киърън Дюсбъри-Хол, който се справи с двама играчи на Юнайтед, завърши с техничен изстрел в горния ляв ъгъл – 0:1.

Четири минути след това Патрик Доргу получи центриране от Джошуа Зиркзее, но стреля покрай вратата.

В 62-ата минута Мбемо отправи хубав изстрел, но Пикфорд се справи отлично. Мейсън Маунт шутира от границата на наказателното поле минута след това, но не намери целта.

Бруно Фернандеш получи пас по конец от Мейсън Маунт в 71-ата минута, но стреля над вратата.

Десет минути преди края Пикфорд блесна със спасяване след изстрел с глава на Зиркзее.

Английският национал повтори „упражението“ в 89-ата минута, когато с една ръка отрази удар на Зиркзее.