      вторник, 25.11.25
          Война

          Forbes: Мирният план на Тръмп надценява доминацията на Русия във войната, Украйна нанесе стратегически щети

          Мирният план
          Мирният план
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Мирният план, създаден от Москва и Вашингтон, надценява доминацията на Русия и слабостта на Украйна в тази война. В действителност Украйна е нанесла стратегически щети на Русия, пише Forbes.

          Отбелязва се, че публикуваният мирен план фактически възнаграждава териториалните придобивки, но игнорира загубите на Русия в енергетиката. Изданието отбелязва, че руската икономика и енергийна инфраструктура не са непокътнати, което намалява реалното ѝ предимство.

          Русия е загубила значителен капацитет за рафиниране на петрол, петролни депа и ключови центрове за съхранение поради украински удари с дронове и ракети. Повечето от щетите по рафинериите са нанесени между края на 2024 г. и средата на 2025 г., което отразява добре обмислена украинска кампания за нарушаване на логистиката на горивото по време на войната.

          Изданието посочва прекъсването на работата на няколко рафинерии и тръбопроводи близо до Москва и в Западна Русия, ограничавайки доставките на гориво както за военни, така и за цивилни.

          Forbes отбелязва, че Русия е уязвима в енергийния сектор и не може да издържа на натиск за неопределено време. Украинските удари, съчетани с диверсификацията на енергийните източници в Европа, означават, че Кремъл не държи всички карти. И всяка сделка, която игнорира тези реалности, рискува да компенсира прекомерно загубите на Москва и да възнагради агресията ѝ.

          Следователно, предложеният 28-точков план, според изданието, погрешно тълкува истинските стратегически позиции на Украйна и Русия. Фактически той възнаграждава завоеванията, подкопава колективната отбрана и игнорира „енергийното бойно поле“, където Русия не е непобедима.

          „В действителност Западът все още разполага с инструментите да оформя резултатите. Всяко споразумение, което не отчита тази реалност, не е мир – това е пауза, по време на която следващата конфронтация може да бъде още по-скъпа“, отбелязват журналистите.

          

