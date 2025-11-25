Мирният план, създаден от Москва и Вашингтон, надценява доминацията на Русия и слабостта на Украйна в тази война. В действителност Украйна е нанесла стратегически щети на Русия, пише Forbes.

Отбелязва се, че публикуваният мирен план фактически възнаграждава териториалните придобивки, но игнорира загубите на Русия в енергетиката. Изданието отбелязва, че руската икономика и енергийна инфраструктура не са непокътнати, което намалява реалното ѝ предимство.

Русия е загубила значителен капацитет за рафиниране на петрол, петролни депа и ключови центрове за съхранение поради украински удари с дронове и ракети. Повечето от щетите по рафинериите са нанесени между края на 2024 г. и средата на 2025 г., което отразява добре обмислена украинска кампания за нарушаване на логистиката на горивото по време на войната.

Изданието посочва прекъсването на работата на няколко рафинерии и тръбопроводи близо до Москва и в Западна Русия, ограничавайки доставките на гориво както за военни, така и за цивилни.

Forbes отбелязва, че Русия е уязвима в енергийния сектор и не може да издържа на натиск за неопределено време. Украинските удари, съчетани с диверсификацията на енергийните източници в Европа, означават, че Кремъл не държи всички карти. И всяка сделка, която игнорира тези реалности, рискува да компенсира прекомерно загубите на Москва и да възнагради агресията ѝ.

Следователно, предложеният 28-точков план, според изданието, погрешно тълкува истинските стратегически позиции на Украйна и Русия. Фактически той възнаграждава завоеванията, подкопава колективната отбрана и игнорира „енергийното бойно поле“, където Русия не е непобедима.

„В действителност Западът все още разполага с инструментите да оформя резултатите. Всяко споразумение, което не отчита тази реалност, не е мир – това е пауза, по време на която следващата конфронтация може да бъде още по-скъпа“, отбелязват журналистите.