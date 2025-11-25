НА ЖИВО
      вторник, 25.11.25
          Георги Кабаков ще свири на Лудогорец

          Снимка: БГНЕС
          Най-добрият български съдия – Георги Кабаков, ще ръководи двубой на Лудогорец от следващия кръг в Първа лига. „Орлите“ приемат Ботев Враца в търсенето на задължителна победа, а само няколко дни по-рано арбитърът е нагърбен с двубоя между Астън Вила и Йънг Бойс от основната фаза на Лига Европа. 

          Междувременно претендентът за титлата – Левски, ще приеме Септември, а сблъсъкът е поверен на Георги Стоянов.

          Нарядите в Първа лига

          ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД – ПФК Арда Кърджали 1924

          ГС:Мартин Живков ВеликовАС1:Димо Дамянов ВълчевАС2:Живко Руменов Петров

          4-ТИ:Антонио Тодоров АнтовВАР:Васил Петров МиневАВАР:Стоян Панталеев Арсов

          СН:Никола Петров Джугански

          28 ноември 2025 г., петък, 17:30 ч.

          ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – ПФК Монтана 1921

          ГС:Михаел Петков ПавловАС1:Иван Радославов ИвановАС2:Радослав Георгинов Вутов

          4-ТИ:Петър Милков НиколовВАР:Георги Милков ГинчевАВАР:Георги Йорданов Дойнов

          СН:Георги Василев Йорданов

          29 ноември 2025 г., събота, 12:30 ч.

          ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948 – ПФК Берое – Стара Загора

          ГС:Тодор Недялков КировАС1:Христо Пламенов ХаджийскиАС2:Мирослав Николаев Симеонов

          4-ТИ:Кристиян Младенов ТодоровВАР:Димитър Димитров ДимитровАВАР:Кристиян Николов Колев

          СН:Антон Симеонов Генов

          29 ноември 2025 г., събота, 15:00 ч.

          ПФК Ботев АД – ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД

          ГС:Мариян Георгиев ГребенчарскиАС1:Иво Николаев КолевАС2:Георги Любомиров Минев

          4-ТИ:Любослав Бисеров ЛюбомировВАР:Стоян Панталеев АрсовАВАР:Ивайло Красимиров Ненков

          СН:Иван Захариев Вълчев

          29 ноември 2025 г., събота, 17:30 ч.

          ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918 – ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД

          ГС:Венцислав Георгиев МитревАС1:Дарин Василев ИвановАС2:Красимир Владимиров Миланов

          4-ТИ:Георги Димитров ДавидовВАР:Валентин Станчев ЖелезовАВАР:Владимир Вълков Вълков

          СН:Георги Крумов Виделов

          30 ноември 2025 г., неделя, 12:30 ч.

          ПФК Славия 1913 – ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919

          ГС:Радослав Петров ГидженовАС1:Мирослав Максимов ИвановАС2:Милен Дончев Арабаджиев

          4-ТИ:Денислав Йорданов СталевВАР:Никола Антонов ПоповАВАР:Димитър Димитров Димитров

          СН:Ичко Лозев Лозев

          30 ноември 2025 г., неделя, 15:00 ч.

          ПФК Лудогорец 1945 – ПФК Ботев Враца

          ГС:Георги Николов КабаковАС1:Мартин Веселинов МаргаритовАС2:Иван Стоянов Копчев

          4-ТИ:Станимир Георгиев ТодоровВАР:Георги Димитров ДавидовАВАР:Михаел Петков Павлов

          СН:Цветан Кръстев Кръстев

          30 ноември 2025 г., неделя, 17:30 ч.

          ПФК Левски – ПФК Септември Сф

          ГС:Георги Петров СтояновАС1:Йордан Петров ПетровАС2:Марио Георгиев Данаилов

          4-ТИ:Геро Георгиев ПисковВАР:Васил Петров МиневАВАР:Любослав Бисеров Любомиров

          СН:Станислав Георгиев Тодоров

