      вторник, 25.11.25
          Георгиев: „Лампичките трябва да светят веднага при всеки сигнал за насилие"

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Три нови регионални центъра за правно консултиране вече работят в Русе, Бургас и Велико Търново, обяви министърът на правосъдието Георги Георгиев по време на конференцията „Гласът на жените, в подкрепа на Закона“, организирана от фондация „Асоциация Анимус“. Той подчерта, че няма нищо срамно човек да бъде жертва на психически или физически тормоз и че е важно мъже и жени да говорят открито по темата.

          Министър Георгиев съобщи, че по линия на норвежкия финансов механизъм предстои нова, трета програма, насочена към превенция на домашното насилие, която ще бъде достъпна за неправителствения сектор.

          От името на премиера и кабинета той увери, че държавата е дълбоко ангажирана с прилагането на Националния координационен механизъм за подкрепа на пострадалите.

          Според министъра законовата рамка вече е адекватна, но ключовото е практическото приложение на мерките. Той даде пример с идеята за автоматизирана система, при която всеки сигнал за насилие незабавно активира всички компетентни институции:

          „Когато един пострадал се обърне към социалната служба, да се знае, че по веригата започват да светят лампичките.“

          Георгиев подчерта, че предстои откриването на още центрове, включително в Добрич, както и че финансирането на Националното бюро за правна помощ е увеличено с 50%, за да бъде гарантирана безплатна правна защита за всички нуждаещи се.

          По думите му борбата с домашното насилие може да бъде успешна само чрез общи и непрекъснати усилия, като държавата трябва да осигурява:

          „Безплатна психологическа помощ, безплатна правна помощ и безплатно настаняване в защитени жилища.“

          Министърът постави силен акцент върху превенцията и обучението на всички служители, ангажирани с темата – от магистрати до полицаи. Той бе категоричен, че неглижирането на сигнали за насилие трябва да остане в миналото и да носи дори дисциплинарна отговорност.

          - Реклама -

          Международният ден за елиминиране на насилието над жени отбелязан с протест в столицата

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

Пишете ни: novini@eurocom.bg

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

