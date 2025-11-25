НА ЖИВО
          Германия влиза в курс на икономическо възстановяване

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Германската икономика започва да се съживява след години на стагнация. Нов пакет от до 1 трилион евро за граждански и отбранителни проекти, одобрен през март, се очертава като основен двигател на растежа.

          Според прогнози на ЕС БВП на Германия ще нарасне с 1,2% през 2026 и 2027 г., а последните данни на Дестатис показват стабилен БВП и ръст на индустриалните поръчки и износа.

          „Възстановяването е на прага,“ коментира Робин Винклер от „Дойче Банк“.

          Пакетът бележи отстъпление от традиционната пестеливост и зависимостта от износа. Част от средствата са насочени към отбраната и строителството – два сектора, които могат да задвижат ускорено възстановяване.

          Политически рискове остават, но анализаторите очакват, че реформите ще бъдат реализирани.

