Германия влиза в курс на икономическо възстановяване

Германската икономика започва да се съживява след години на стагнация. Нов пакет от до 1 трилион евро за граждански и отбранителни проекти, одобрен през март, се очертава като основен двигател на растежа.

- Реклама -

Според прогнози на ЕС БВП на Германия ще нарасне с 1,2% през 2026 и 2027 г., а последните данни на Дестатис показват стабилен БВП и ръст на индустриалните поръчки и износа.

„Възстановяването е на прага,“ коментира Робин Винклер от „Дойче Банк“.



Пакетът бележи отстъпление от традиционната пестеливост и зависимостта от износа. Част от средствата са насочени към отбраната и строителството – два сектора, които могат да задвижат ускорено възстановяване.

Политически рискове остават, но анализаторите очакват, че реформите ще бъдат реализирани.