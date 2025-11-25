Глоба за тийнейджър в Казанлък: Нерегистрирана тротинетка или неправомерен акт?

Хаос и противоречия бележат първите месеци от прилагането на новите правила за индивидуалните електрически превозни средства като тротинетките. Въпреки че от септември тече шестмесечен гратисен период за регистрация, санкции продължават да се издават. За това алармират от Българската асоциация за електромобилност, които получават десетки сигнали от цялата страна. Един от най-фрапиращите случаи е на момче от Казанлък.
Непълнолетният Стефан е спрян от полиция преди два месеца, докато изпробва тротинетката си след ремонт.
По думите на майката му – Йорданка, съставеният акт е неправомерен, тъй като синът ѝ е непълнолетен, а реален регистрационен режим в момента не съществува.
Стефан използва тротинетката за придвижване, тъй като е претърпял операция и временно не може да кара колело. Делото по случая вече е прекратено.
От Българската асоциация за електромобилност потвърждават, че сигналите са много и проблемът е системен.
Асоциацията предлага създаване на национален регистър за електрическите тротинетки, както и отмяна на забраната за движение през нощта. Според Стоицов проблемът е и в различното тълкуване на закона в отделните областни дирекции.
Законът е категоричен – санкции могат да се налагат едва след март 2026 г., преди това служителите на МВР нямат право да пишат актове или фишове.
