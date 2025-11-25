Глоба за тийнейджър в Казанлък: Нерегистрирана тротинетка или неправомерен акт?

Хаос и противоречия бележат първите месеци от прилагането на новите правила за индивидуалните електрически превозни средства като тротинетките. Въпреки че от септември тече шестмесечен гратисен период за регистрация, санкции продължават да се издават. За това алармират от Българската асоциация за електромобилност, които получават десетки сигнали от цялата страна. Един от най-фрапиращите случаи е на момче от Казанлък.

Непълнолетният Стефан е спрян от полиция преди два месеца, докато изпробва тротинетката си след ремонт.

„Преди два месеца правих ремонт на тротинетката и излязох да я пробвам, но бях без каска. Полицаите ме подгониха, спряха ме и измерваха тротинетката на свободен ход. Казаха ми, че не е регистрирана и ще ми напишат акт“, разказва той.

По думите на майката му – Йорданка, съставеният акт е неправомерен, тъй като синът ѝ е непълнолетен, а реален регистрационен режим в момента не съществува.

„Не могат да съставят акт на негово име, защото той е непълнолетен, затова го писаха на моето. Попитахме къде могат да се регистрират тротинетките, но в момента няма такава възможност. Актът е съставен неправомерно – той е за моторно превозно средство, а тротинетките не са такива. Ходихме и на разпит в полицията“, казва майката.

Стефан използва тротинетката за придвижване, тъй като е претърпял операция и временно не може да кара колело. Делото по случая вече е прекратено.

От Българската асоциация за електромобилност потвърждават, че сигналите са много и проблемът е системен.

„До този момент се стигна заради недомислянето на закона. Получихме много сигнали за подобни ситуации. Има санкционирани, а вчера изпратихме запитване до МВР за броя на хората, които са получили актове и фишове. МВР няма право да санкционира никого до март догодина“, категоричен е Владислав Стоицов.

Асоциацията предлага създаване на национален регистър за електрическите тротинетки, както и отмяна на забраната за движение през нощта. Според Стоицов проблемът е и в различното тълкуване на закона в отделните областни дирекции.

„В различни областни дирекции разбират закона по различен начин, а именно това води до съставянето на неправомерни актове. Електрическите тротинетки не са проблемът. Те са решението на един по-големи проблеми“, допълва той.

Законът е категоричен – санкции могат да се налагат едва след март 2026 г., преди това служителите на МВР нямат право да пишат актове или фишове.